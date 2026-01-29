La esquiadora de baches de Park City espera ganar una medalla en los Juegos de Milán-Cortina tras obtener el sexto lugar en 2022

Olivia Giaccio es una de los 41 atletas que representan a Utah en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Creció esquiando en Killington Resort en Vermont. Aunque ambos padres de Giaccio practican snowboard, la inscribieron a ella y a su hermano menor en un programa de esquí de baches (moguls) cuando era niña.

“Mi mamá simplemente nos inscribió en un programa al azar. Resultó ser de baches y me encantó”, dijo Giaccio a KPCW en el otoño. “Me encanta el equilibrio entre el giro, la velocidad y el salto; para ser la mejor del mundo en el esquí de baches, tienes que ser muy, muy buena en las tres cosas”.

Ella ha demostrado su habilidad en las tres áreas; Giaccio tiene múltiples podios en la Copa del Mundo y obtuvo el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de 2022.

Sin embargo, espera obtener un mejor resultado en Italia este año, especialmente después de que un joven esquiador de baches hablara con Giaccio, su compañera de equipo Jaelin Kauf y su entrenador Bryon Wilson sobre sus experiencias olímpicas.

“Preguntó por los resultados de cada uno; Jaelin y Bryon habían ganado medallas en los Juegos Olímpicos de 2010 y 2022, y cuando llegó mi turno y tuve que decir: ‘Sexto’, él respondió: ‘Oh, eso es algo triste’”, recordó ella entre risas. “No solo por ese niño, sino que espero ganar una medalla en esta ocasión”.

Giaccio es también la primera mujer en intentar un cork 1080 en una competencia de la Copa del Mundo y la primera en ganar una Copa del Mundo usando ese truco, el cual consiste en dos rotaciones fuera de eje y tres giros completos.

Dijo que creció esquiando con su hermano y sus amigos, y que originalmente quiso aprender ese truco aéreo avanzado porque se compite comúnmente en la categoría masculina del esquí de baches.

“Nunca dudé si podría o no seguirles el ritmo a los chicos”, afirmó Giaccio. “Eso fue algo que siempre me impulsó y motivó, y quise mantener esa tendencia a lo largo de mi carrera en el esquí de baches”.

Dustin Satloff / U.S. Ski Team Olivia Giaccio durante la final de baches de la Copa del Mundo de Freestyle de Intermountain Health, el 16 de enero de 2026, en el Waterville Valley Resort en Waterville Valley, New Hampshire.

Fuera del esquí, Giaccio está estudiando para obtener su maestría en trabajo social en la Universidad de Columbia. Antes de eso, obtuvo una licenciatura en psicología en la misma universidad, lo que, según ella, le brindó una perspectiva única sobre el esquí.

Eso se debe a que, aunque los atletas de baches pertenecen a un mismo equipo olímpico, sigue siendo un deporte individual donde los compañeros compiten entre sí por los puestos.

“Naturalmente, las tensiones pueden ser bastante altas, y creo que para mucha gente navegar eso puede ser muy difícil, pero realmente disfruté ver lo que sucede detrás de escena y también, de alguna manera, los fundamentos relacionados con la neurociencia”, dijo Giaccio.

Giaccio dijo que cada atleta responde de manera diferente a la presión, pero con la mentalidad adecuada, los esquiadores pueden mejorar en su deporte.

En cuanto a los Juegos Olímpicos que comienzan el 6 de febrero, Giaccio dijo que lo que más le emociona es poder abrazar a sus padres después de competir. Es algo que le faltó en 2022 durante la pandemia de COVID-19.

Artículo traducido por Connor Hollison