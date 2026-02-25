El templo de Heber Valley recibe autorización para perforar 20 pozos de drenaje

La iglesia LDS (Santos de los Últimos Días) ha recibido la aprobación de la División de Derechos de Agua de Utah para perforar 20 pozos para drenar el sitio del futuro templo de Heber Valley, un paso clave para preparar la construcción.

La perforación sigue a un fallo de la Corte Suprema de Utah que permite que la construcción proceda , incluso mientras continúa una demanda sobre la legalidad de los planes.

Los residentes cerca del sitio del templo en Center Street, al este del centro de Heber, citaron el drenaje y otras preocupaciones ambientales en su demanda .

Un estudio de aguas subterráneas de 2023 , cuando el condado de Wasatch estaba revisando los planes del templo, estimó que la iglesia necesitaría bombear hasta 1 millón de galones de agua cada día para preparar el sitio.

Hugh Hurlow es el gerente del Programa de Aguas Subterráneas y Humedales del Servicio Geológico de Utah. Dijo que, aunque la cantidad de galones parece grande, el proyecto de drenaje es de una escala relativamente pequeña.

“Podría tener un efecto local, como en los vecinos, pero no —individualmente, por sí mismo— contribuiría a mucho cambio medible”, dijo.

Los científicos suelen hablar del agua en términos de acres-pie: el volumen necesario para cubrir un acre de tierra plana con agua de un pie de profundidad. Un estudio de 2020 del “presupuesto” de aguas subterráneas de Heber Valley estimó que más de 78,000 acres-pie pasan por el sistema cada año . El bombeo requerido para drenar el sitio del templo será una fracción de ese número, aproximadamente de 1 a 3 acres-pie por día.

Jim Goddard, quien dirige el programa de aguas subterráneas en la División de Derechos de Agua de Utah, dijo que es poco probable que esa escala de bombeo tenga grandes efectos en el agua de Heber Valley.

“Lo que vemos con los proyectos de drenaje es que, aunque están drenando, realmente no vemos mucha afectación a los derechos de agua de otras personas, porque la cantidad de agua que se extrae es mínima”, dijo. “No hay realmente un impacto sostenido o generalizado en el sistema de aguas subterráneas debido a estos proyectos de drenaje”.

Los proyectos de construcción que involucran drenaje deben cumplir con un conjunto de requisitos estatales. Los constructores también deben asegurarse de que el agua bombeada no contamine los ríos o embalses donde se libera.

“Si estás descargando fluidos en un sistema natural, tiene que ser de una calidad igual o superior a la de donde está entrando”, dijo Goddard.

La solicitud de drenaje del templo dice que el agua será bombeada a tanques grandes y luego descargada en Lake Creek, justo al sur del sitio.

Utah Division of Water Rights Los materiales de la solicitud muestran 20 pozos de drenaje planificados alrededor de los cimientos del futuro templo de Heber Valley.

Aunque el proyecto del templo puede no tener un gran impacto por sí solo, Hurlow dijo que es importante pensar en la salud del agua subterránea de toda una región.

“El problema, por supuesto, es: ¿qué pasa si tienes 1,000 o más de este tipo de bombeos propuestos?”, dijo.

En el condado de Wasatch, algunos residentes locales están pidiendo a los líderes que presten más atención a la salud a largo plazo del suministro de agua del valle.

Steve Lorenc, residente de Heber City, fundó la Heber Valley Aquifer Alliance , un grupo que intenta hacer que la ciencia de las aguas subterráneas sea comprensible para la persona promedio.

“Viviendo en un clima desértico, empiezas a observar la cantidad de desarrollo que se está llevando a cabo, miras lo que sucede en todo el estado y en la región del Oeste, y te das cuenta de que el agua se está convirtiendo en un recurso natural crítico”, dijo.

Lorenc señaló que es importante que los líderes analicen los impactos acumulativos del desarrollo.

“Ya sea The Slope , la carretera de circunvalación o el proyecto del templo LDS, tienden a mirar cada proyecto de forma aislada”, comentó.

The Slope es uno de los grandes desarrollos residenciales y comerciales planeados cerca de la intersección de la U.S. 40 y River Road.

Los derechos de agua se administran y rastrean a nivel estatal. El gerente del condado de Wasatch, Dustin Grabau, dijo que el condado requiere que un proyecto demuestre que tiene los derechos de agua adecuados antes de que pueda comenzar la construcción. También intenta conectar los nuevos desarrollos a los sistemas de agua existentes para evitar la perforación de demasiados pozos.

“El condado sólo tiene cierta discreción”, dijo Grabau. “Estamos obligados a cumplir con la ley estatal, e intentamos usar los códigos locales dentro de esas restricciones para asegurar que seamos tan cuidadosos como sea prudente con el desarrollo en el condado”.

La iglesia no necesita poseer los derechos del agua que está bombeando, ya que no se la queda ni la utiliza.

Courtesy Hugh Hurlow / Utah Geological Survey Los datos del Centro de Datos de Aguas Subterráneas de Utah muestran que un pozo al este del centro de Heber ha bajado a un ritmo de aproximadamente 0.32 pies por año durante las últimas tres décadas.

En general, Hurlow afirmó que el suministro de agua subterránea de Heber Valley es saludable. Los datos del Servicio Geológico de Utah muestran que un pozo cerca del sitio del templo ha disminuido a un ritmo de aproximadamente 0.3 pies por año durante los últimos 30 años.

“Si fuera 10 veces esa cantidad, entonces empezarías a preocuparte”, comentó.

Sin embargo, el drenaje de aguas subterráneas es un problema significativo en todo el estado. Goddard señaló que, en muchas áreas de Utah, la División de Derechos de Agua mantiene una vigilancia estrecha sobre la salud de los acuíferos.

A mediados de febrero, más del 90% del estado se encontraba en condiciones de sequía, lo que puede ser un indicador de problemas bajo tierra.

“Es una gran preocupación para nuestra oficina, porque regulamos tanto el agua superficial como la subterránea”, dijo Goddard. “Puede haber un poco más de desfase antes de que se vea ese impacto en el agua subterránea, pero aun así está ocurriendo, y ha estado ocurriendo”.

A pesar de una gran tormenta a mediados de febrero que recorrió el estado, los científicos predicen que Utah tiene solo un 10% de probabilidad de alcanzar un pico normal de acumulación de nieve este invierno.

Artículo traducido por Connor Hollison