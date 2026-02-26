Fabricación de nieve: Cómo los centros de esquí de Wasatch Back están gestionando el cálido invierno de Utah

Para compensar la falta de nevadas naturales, los centros turísticos de Wasatch Back han estado fabricando nieve diligentemente para asegurar que los esquiadores y practicantes de snowboard aún pudieran disfrutar de las pistas.

Garrett Lang, director senior de operaciones de montaña de Deer Valley Resort, explicó que los centros necesitan una combinación específica de temperatura y humedad llamada 28 de bulbo húmedo para fabricar nieve de calidad.

“Simplemente no hemos visto esas temperaturas y ese bulbo húmedo de manera constante a lo largo de la temporada”, dijo. “Así que lo que hemos hecho es asegurarnos de estar preparados y listos para aprovechar cada segundo que se nos presente”.

Re Wikstrom/Re Wikstrom Photography / Deer Valley Resort Un cañón de nieve lanza nieve sobre las pistas de East Village en Deer Valley Resort.

Eso significa operar los cañones de nieve las 24 horas del día si se presentaba una racha de frío, o incluso sólo siete horas en una buena noche. Lang comentó que el sistema de fabricación de nieve de Deer Valley está automatizado en un 90% y puede activarse de forma remota, lo cual facilita la tarea.

Chris Ingham, vicepresidente de operaciones de montaña de Park City Mountain, dijo que su equipo siguió un proceso similar. El complejo cuenta con una mezcla de sistemas de nieve artificial manuales y automatizados. Siempre que las condiciones eran las adecuadas, su equipo activaba los sistemas a distancia o subía a la montaña para poner los cañones en marcha.

"En realidad, es muy emocionante ver qué tan ágiles, eficientes y creativos puede llegar a ser el equipo de fabricación de nieve para asegurarse de que tengamos un producto de esquí realmente increíble allá afuera", afirmó Ingham.

Deer Valley y Park City Mountain también tuvieron que ser estratégicos al elegir dónde lanzar nieve. Lang e Ingham señalaron que añadieron nieve a las pistas principales más de lo habitual para asegurar que las rutas de alto tráfico tuvieran una buena base.

Re Wikstrom Photography / Deer Valley Resort Un cañón de nieve lanza nieve sobre las laderas de Deer Valley Resort.

El clima seco y cálido también significó que ambos complejos estuvieron fabricando nieve mucho más tarde en la temporada de lo normal. Por lo general, las estaciones apagan los sopladores de nieve a finales de enero o principios de febrero; sin embargo, este año, la fabricación continuó hasta finales de febrero.

A pesar de haber extendido el cronograma, Ingham señaló que Park City Mountain no ha fabricado más nieve que en años anteriores. Lang, por su parte, dijo que Deer Valley ha producido un poco más, pero aclaró que esto se debe únicamente a la apertura de nuevo terreno.

“Estamos fabricando más nieve porque tenemos todo el terreno adicional, estaciones de bombeo, cañones de nieve y derechos de agua”, explicó. “Pero si observaras el Deer Valley tradicional, estamos fabricando aproximadamente la misma cantidad de nieve allí”.

Ambos centros han detenido ya sus operaciones de fabricación de nieve. Gracias a la tormenta más grande de la temporada durante la semana del 16 de febrero, ambos cuentan con suficiente nieve para durar hasta el final de la temporada.

Ingham también espera algunas nevadas más.

“Marzo es típicamente el mes más nuboso del año, y espero muchos más de esos días de nieve polvo”, comentó Ingham.

Y a pesar de ser un año de nieve inusual, Ingham afirmó que la temporada debería terminar en abril, como es costumbre.

Artículo traducido por Connor Hollison