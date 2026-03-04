Donante anónimo otorga una subvención de contrapartida de $2 millones de dólares para espacios abiertos

La subvención de 2 millones de dólares fue prometida por un donante privado. La directora ejecutiva de Utah Open Lands, Wendy Fisher, afirma que la organización espera igualar esa cantidad para preservar pastizales abiertos y tierras de trabajo.

“Todos los fondos que igualen estos 2 millones de dólares se destinarán a proteger para siempre estos paisajes en Midway y el condado de Wasatch, en el Valle de Heber”, señaló Fisher el martes en el programa Local News Hour de KPCW. “Estamos absolutamente emocionados. Es decir, estos propietarios toman la decisión de realizar conservación en sus terrenos, lo cual es una decisión difícil, y a menudo esperan más de dos años para completar sus proyectos debido a la necesidad de financiamiento. Esto es un gran impulso para que podamos proteger realmente las tierras en el Valle de Heber”.

Fisher dice que Utah Open Lands ha protegido más de 25,000 acres de tierras de trabajo y espacios abiertos en todo el condado de Wasatch. Subvenciones como estas también ayudan a apalancar financiamiento adicional para la compra de servidumbres de conservación.

“Lo que hemos podido hacer en propiedades como la lechería de Albert Kohler es tomar dinero proveniente de la comunidad local y potenciarlo cinco veces más con otras donaciones privadas, fondos federales y también fondos estatales”, afirmó. “En la [servidumbre] de Pear Tree Llama, por ejemplo, ya hemos recaudado 1.5 millones de dólares y recibimos una subvención de 200,000 dólares del fondo Lee Ray McAllister, el único fondo estatal para espacios abiertos. Todos estos dólares marcan la diferencia, y lo que vemos es que esto motiva a más propietarios a sentarse a la mesa y alienta a más donantes”.

Mientras tanto, señaló que Utah Open Lands está en proceso de cerrar tres servidumbres de conservación adicionales en el Valle de Heber.

Aquí está el enlace para donar a la subvención de contrapartida de 2 millones de dólares.

Artículo traducido por Connor Hollison