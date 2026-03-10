Paralímpicos de Utah ganan plata en para snowboard cross

Dos atletas paralímpicos de Utah han obtenido medallas de plata en los Juegos de 2026 en el Cortina Para Snowboard Park en Italia.

El para snowboarder Noah Elliott, exalumno del National Ability Center, se adjudicó su tercera medalla paralímpica el 8 de marzo en la modalidad de snowboard cross masculino. El tres veces atleta paralímpico cruzó la meta en segundo lugar para ganar su primera medalla de plata en unos Juegos.

Originalmente de Missouri, el deportista de 28 años no logró subir al podio en los Juegos Paralímpicos de 2022 cuando competía con una fractura compuesta. Previamente, había obtenido el oro y el bronce en los Juegos de 2018.

En el snowboard cross femenino, Kate Delson ganó la plata en su debut paralímpico. La joven de 20 años es la atleta más joven del equipo de Para Snowboard de EE. UU. y recientemente dejó su huella al terminar en segundo lugar en el Campeonato Mundial de 2025.

Elliott y Delson son dos de los más de 20 atletas de Utah que compiten en los Juegos Paralímpicos . Los Juegos Paralímpicos de 2026 continúan hasta el 15 de marzo en Milán y Cortina, Italia.

Artículo traducido por Connor Hollison