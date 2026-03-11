People’s Health Clinic incorporará a un pediatra remunerado

El pediatra Dr. Jeff Schiff ha sido voluntario una tarde a la semana en la People’s Health Clinic durante los últimos seis años. Durante ese tiempo, ha realizado visitas de control infantil, tratado casos agudos y ayudado a niños con afecciones crónicas como asma y alergias, así como problemas de salud mental y conductual.

"Esas son muchas de las cosas que están en la agenda de un pediatra en cualquier día", dijo Schiff en el programa Local News Hour de KPCW este martes. "Además de eso, las tensiones a las que están sometidas las familias afectan a los niños. Tensiones financieras, tensiones que también pueden incluir la salud mental de los padres. Esas cosas también impactan a los niños, y vemos ese impacto desde la primera infancia hasta la adolescencia y la edad adulta".

Schiff afirma que la clínica ha evolucionado hacia un modelo de atención primaria más integral con servicios de especialidad ampliados.

"Me gustaría pensar que cuando empecé estábamos haciendo lo mejor que podíamos, y ahora estamos tratando de hacer simplemente lo mejor", comentó.

El tiempo de espera para ver a un pediatra en la clínica es de unas ocho semanas, pero Schiff dice que eso debería mejorar pronto.

"Una de las cosas que nos entusiasma mucho aquí es pasar de un departamento pediátrico compuesto exclusivamente por voluntarios a uno donde tendremos un médico remunerado que esté alineado con el hospital Primary Children’s", señaló. "A todos los que somos voluntarios nos encanta lo que hacemos, pero no estamos listos para comprometernos tres o cuatro días a la semana, así que estamos muy emocionados de tener la oportunidad de trabajar con alguien".

La People’s Health Clinic ofrece exámenes de bienestar rutinarios, evaluaciones del desarrollo e inmunizaciones para niños con la ayuda de tres pediatras voluntarios.

Artículo traducido por Connor Hollison