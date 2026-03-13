El condado de Summit tiene dos nuevos comisionados de planificación; un asiento sigue vacante

El condado de Summit tiene dos comisiones de planificación, una para cada lado del condado. Y los mandatos de tres miembros de ambas juntas de voluntarios expiraron a finales de febrero.

El consejo del condado cubrió algunas de las vacantes el 4 de marzo.

En Snyderville Basin, Eric Sagerman y Spencer Young volvieron a postularse y fueron nombrados nuevamente para mandatos completos de tres años. El mandato de Makena Hawley también había expirado, pero no volvió a postularse.

Ella será reemplazada por el piloto de Delta y residente del área de Park City por casi tres décadas, Peter Van Stee.

Él dijo que uno de los mayores desafíos a nivel "macro" que enfrenta la Cuenca es la afluencia de solicitudes de desarrollo y la legislación estatal que afecta a esos proyectos.

“Y luego, a nivel micro, supongo que sería simplemente: ¿cómo incorporas —ciertamente hay una necesidad de vivienda y de vivienda asequible— cómo incorporas eso en la comunidad?”, dijo.

Van Stee también mencionó durante su entrevista que ha sido voluntario en varias capacidades diferentes anteriormente.

Se postuló para la Comisión de Planificación de Snyderville Basin hace años, pero tras una conversación con el entonces gerente del condado, Tom Fisher, terminó en la Junta Asesora de Arte Público durante dos mandatos. Ahora es miembro de la Junta Asesora de Desarrollo Económico del Condado de Summit.

Ese mismo día, los miembros del consejo entrevistaron y nombraron nuevamente a David Darcey para un segundo mandato en la Comisión de Planificación del Este del Condado de Summit.

Paul Weller, nativo de Kamas Valley y perteneciente a Weller Recreation, también fue nombrado para la comisión. Él ocupa una de las dos vacantes dejadas por los comisionados Bill Wilde y Marion Wheaton, quienes cumplieron su límite de mandatos este año y no pudieron volver a postularse.

Weller también tiene una historia de voluntariado, habiendo servido en varias juntas de la industria de deportes motorizados y en la Junta Comunitaria de Hospitales de Wasatch Back.

“Una voz en un comité es solo una voz. El desafío es la capacidad de encontrar un punto medio”, dijo al consejo el 4 de marzo. “Con los diversos comités en los que he servido y al operar y dirigir negocios y tener empleados, siempre hay un punto medio que encontrar”.

Con solo Darcey y Weller uniéndose al panel de siete miembros, todavía hay una vacante.

“Me intriga que solo un par de personas, Paul Weller y yo, nos hayamos postulado para esta comisión de planificación”, dijo Darcey. “Y me pregunto si es simplemente porque es un poco de trabajo. Lo es, y tomará algo de tiempo profundizar realmente”.

Tanto la comisión de Snyderville Basin como la del este del condado de Summit hacen recomendaciones al consejo con respecto a las decisiones sobre el uso de la tierra.

Este año, los comisionados en la Cuenca votaron sobre un nuevo acuerdo de desarrollo para el Utah Olympic Park y la remodelación de Junction Commons.

El gran proyecto que enfrentan sus colegas del lado este es la nueva zonificación propuesta en Browns Canyon por el desarrollador Ivory Homes.

Los mandatos de todos los miembros nuevos y reelectos expiran el 28 de febrero de 2029. Las solicitudes para todas las juntas y puestos de voluntarios del condado de Summit se pueden encontrar en línea .

Artículo traducido por Connor Hollison