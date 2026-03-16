Adolescente del condado de Summit se recupera tras ser atropellado por una camioneta

Dos niños estaban conduciendo sus motocicletas eléctricas alrededor de las 11 p.m. cuando sus manillares chocaron, lo que provocó que ambos perdieran el control y se estrellan, según el oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del condado de Summit, Skyler Talbot.

Uno de los niños resultó herido y cayó parcialmente en el carril de circulación en Kilby Road, cerca de la intersección con los condominios Powderwood. El otro niño pudo levantarse y salir de la carretera.

Un transeúnte se detuvo para ayudar al niño herido. Encendió el reflector de su camioneta para iluminar el área y mover al niño herido fuera de la calle.

Mientras tanto, el joven de 13 años fue a recoger las motos. El conductor de un camión tipo caja que circulaba por Kilby Road dijo que quedó momentáneamente cegado por el reflector brillante y no vio al adolescente. El camión lo atropelló y a la motocicleta eléctrica.

Fue trasladado a un hospital del área de Salt Lake. La familia del adolescente dijo el sábado que esperaba que se recuperara de sus heridas.

Talbot dijo que todas las partes están cooperando. Por el momento, no se sospecha que el alcohol haya sido un factor que contribuye al incidente. La investigación sigue en curso.

Artículo traducido por Connor Hollison