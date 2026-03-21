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DWR recuerda a los habitantes de Utah que lleven a los perros con correa por la seguridad de la vida silvestre y de las mascotas

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 21, 2026 at 9:45 AM MDT
A dog sits at the top of Mt. Olympus overlooking the Salt Lake Valley.
Utah Division of Wildlife Resources
Un perro se sienta en la cima del monte Olimpo con vista al valle de Salt Lake.

Los perros deben mantenerse con correa en los senderos y en las áreas de campamento en la mayoría de los bosques nacionales.

A medida que los habitantes de Utah salen al aire libre esta primavera, el Departamento de Recursos de Vida Silvestre (DWR) recuerda a los dueños de perros que lleven a sus cachorros con correa para mantener a salvo a la fauna silvestre y a las mascotas.

Los animales de caza mayor suelen estar vulnerables y débiles en la primavera tras luchar por encontrar comida durante el invierno.

Los funcionarios recuerdan a los dueños de mascotas que es contra la ley permitir que los perros persigan o acosen a estos animales, especialmente en este momento crítico de supervivencia.

El DWR pide a los propietarios que mantengan a sus mascotas con correa mientras están en los senderos para proteger tanto a los perros como a la vida silvestre.

La ley de Utah establece que una persona puede matar o herir a un perro que esté "atacando, persiguiendo o inquietando a cualquier especie de fauna silvestre protegida con pezuñas". Esto incluye ciervos, alces, alces americanos y cabras montesas.

En los bosques nacionales, los perros deben mantenerse con correa en las áreas de campamento y en los senderos.

Otras áreas dentro de los bosques nacionales no requieren que los perros lleven correa, pero deben estar bajo el control del dueño en todo momento.

Artículo traducido por Connor Hollison
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