El proyecto de desarrollo Cline Dahle enfrenta “obstáculos”

El sitio de 30 acres es propiedad del condado de Summit, que mantiene una asociación público-privada con Columbus Pacific para desarrollar la propiedad. Una discusión de una hora sobre el proyecto está en la agenda del Concejo del Condado de Summit el miércoles a partir de las 3:30 p.m.

Los desarrolladores proponen un proyecto de 172 unidades con restricciones de escritura (deed restricted), con una variedad de porcentajes del AMI (Ingreso Medio del Área) para atender a diferentes grupos de ingresos. También están solicitando al concejo que apruebe una nueva designación de zonificación — Neighborhood Mixed Use 2 o NMU-2 — que difiere de la zona existente NMU-1.

El administrador del condado, Shayne Scott, dice que el desarrollador duda en invertir en planificación y estudios detallados sin cierta garantía de que el proyecto esté alineado con lo que el concejo puede aprobar finalmente.

“Existe el requisito de que se elabore y revise un plan de desarrollo detallado. Es una cantidad significativa de tiempo y un riesgo financiero para el desarrollador pasar por ese proceso y luego que la zona no solo no se cree, sino que el proyecto tampoco se lleve a cabo.”

Scott dice que el condado apoya el proyecto, pero actualmente carece de una zona que pueda acomodarlo.

“Creo que el desarrollador nos está diciendo en este punto: hemos tenido muchas negociaciones; esto probablemente ha estado en proceso durante seis meses con Columbus Pacific Real Estate”, dijo. “Y estamos en el punto en que el obstáculo es que el desarrollador dice: ‘No quiero gastar millones de dólares en un plan de desarrollo detallado si el concejo luego va a decir que no al final’. Así que creo que están buscando cómo hacer esto con anticipación, cómo hacerlo desde el principio para minimizar ese riesgo.”

Scott dice que hay otras formas de reducir el riesgo — como financiar infraestructura u otros costos de desarrollo — pero cree que un cambio de zonificación es la mejor solución.

El proyecto también podría incluir una nueva estación de bomberos. El jefe del Distrito de Bomberos de Park City, Pete Emery, dice que el distrito espera trasladar la estación de Pinebrook a este sitio.

“Probablemente será un proceso de al menos tres a cuatro años”, dijo el jefe Emery. “Y realmente, lo que hace — y estoy seguro de que lograremos sacarlo adelante — es mejorar nuestros tiempos de respuesta. Está justo en la entrada de la autopista. Así que, cuando analizamos mapas de calor y todo eso, realmente mejora la capacidad de respuesta de esa estación. Es una muy buena medida para la comunidad en general.”

El Concejo del Condado de Summit comenzará su reunión con un recorrido por las oficinas remodeladas del sheriff y del fiscal en el Centro de Justicia. Scott dice que la ampliación está completa y que el personal ya se ha mudado al nuevo espacio. Las renovaciones de la parte más antigua del edificio continuarán durante los próximos meses.

Artículo traducido por Connor Hollison