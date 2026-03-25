La Comisión de Planificación de Park City revisará solicitudes de modernización de telesillas de Park City Mountain

Park City Mountain presentó dos solicitudes en enero para modernizar los telesillas Silverlode Express, Eagle y Eaglet. La Comisión de Planificación de Park City revisará los planes el miércoles y tendrá la oportunidad de hacer preguntas o solicitar más información.

Una solicitud busca mejorar el Silverlode Express de un telesilla desmontable de seis pasajeros a uno de ocho pasajeros. La alineación del telesilla se mantendría en gran medida igual.

La otra solicitud implica modernizar los telesillas Eagle y Eaglet, que tienen 30 años de antigüedad. Serían reemplazados por un telesilla desmontable de seis pasajeros y una estación intermedia en la montaña.

Ambos telesillas requerirían nuevos edificios terminales en la parte superior e inferior.

La directora de planificación de Park City, Rebecca Ward, dijo que el resort ha presentado una solicitud integral que incluye una evaluación de la erosión y la vegetación.

“La comisión de planificación analizará cómo se han diseñado y planificado estos proyectos, y mientras el personal ha evaluado las tierras sensibles y la propuesta, hay algunas consolidaciones”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 24 de marzo . “En lugar de tener dos perturbaciones en la línea de la cresta, el Eagle consolidará eso en una sola.”

El resort también ha incluido dos informes de mitigación de vida silvestre como parte de las solicitudes.

“La recomendación es que un biólogo de vida silvestre participe en este proceso y pueda asesorar sobre la protección de hábitats, considerar las temporadas de reproducción de aves y realmente proteger contra malezas nocivas e invasoras, no solo durante la construcción, sino en los años posteriores”, dijo Ward.

Park City Mountain presentó solicitudes similares a través de un proceso administrativo en la temporada de esquí 2021-2022. Sin embargo, los planes se estancaron después de que cuatro residentes locales impugnaron las aprobaciones y tanto la comisión de planificación como el tribunal les dieron la razón .

Ward dijo que las nuevas solicitudes son para permisos de uso condicional, lo que constituye un proceso diferente y más riguroso que incluye varias audiencias públicas. La comisión de planificación también está tratando las solicitudes como independientes entre sí.

Los residentes de Park City mostraron su apoyo a los dos telesillas en una jornada de puertas abiertas en febrero. Habrá más oportunidades para comentarios públicos en el futuro.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW. Para ver la lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison