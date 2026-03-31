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Comienza la construcción del BRT de High Valley Transit en la ruta estatal 224

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 31, 2026 at 7:40 AM MDT
A High Valley Bus drives down state Route 224.
Connor Thomas
/
KPCW
Un autobús de High Valley Transit circula por la ruta estatal 224.

Los conductores de Wasatch Back podrían experimentar retrasos en Park City y Snyderville Basin a medida que High Valley Transit comienza a trabajar en su proyecto de tránsito rápido de autobuses (BRT) de 7 millas.

La construcción en la ruta estatal 224 comienza con cierres nocturnos del 30 de marzo al 3 de abril.

La ruta estatal 224 se reducirá a un carril por sentido de 7 p.m. a 7 a.m. entre Canyons Resort Drive y Bear Hollow Drive. Las cuadrillas cerrarán los carriles de lunes a viernes para retirar los camellones centrales.

A partir del 1 de abril, el servicio se suspenderá en la parada de autobús de Olympic Parkway en la ruta estatal 224 hasta agosto.

Este verano, las cuadrillas reubicarán servicios públicos, instalarán nueva infraestructura de drenaje y realizarán trabajos de pavimentación entre Olympic Boulevard y Canyons Drive, así como en la intersección de Park Avenue y Deer Valley Drive.

High Valley Transit recuerda a los conductores reducir la velocidad en las zonas de construcción para mantener a todos a salvo.

Artículo traducido por Connor Hollison
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