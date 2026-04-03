La nueva línea directa para alquileres a corto plazo del condado de Summit recibe 18 llamadas en los primeros 2 meses

El condado ha buscado asegurarse de que los alquileres a corto plazo o nocturnos, como Airbnbs o VRBOs, cumplan con las reglas existentes antes de crear nuevas.

Se recurrió a la colaboración ciudadana para ese esfuerzo en enero con una línea de ayuda para alquileres a corto plazo , tanto para propietarios como para vecinos y arrendatarios por igual. Se ha utilizado principalmente para quejas.

El personal del condado de Summit s ha registrado 18 llamadas: siete quejas por ruido, cuatro informes de alquileres a corto plazo (STR) sin permiso, cinco llamadas por quejas de basura, un problema de estacionamiento y uno descrito como “otro”.

El personal también está utilizando un software para contactar a los propietarios de Airbnb o VRBO para que obtengan su licencia. Según la subgerente del condado, Janna Young, hay alrededor de 2,000 STR en las zonas no incorporadas del condado de Summit.

Dijo que el personal contactó a 653 operadores sin licencia en octubre pasado, recibió 448 respuestas y emitió permisos para 113 de ellos. Varios de los que respondieron habían retirado su propiedad del mercado o ya no la alquilaban a corto plazo.

“Estamos trabajando con el oficial de cumplimiento de códigos asignado a esto para comprender mejor qué datos tenemos, y si es momento de reunirnos nuevamente como un grupo de trabajo interno para considerar regulaciones adicionales”, dijo Young al concejo del condado el 1 de abril.

El concejal Roger Armstrong dice que el momento de volver a convocarse es ahora.

“Si la vivienda es el desafío y la vivienda asequible es el desafío, sabemos que los alquileres nocturnos retiran viviendas del mercado”, dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 2 de abril. “Se convierte en un hotel boutique, a falta de un término mejor”.

Expresó preocupación por los incentivos para que los desarrolladores y las empresas compren viviendas y las conviertan en alquileres a corto plazo.

“La economía es mejor, ¿verdad?”, añadió Armstrong. “Un alquiler nocturno genera muchos más ingresos para el propietario que un alquiler a largo plazo. Así que creo que debemos empezar a tener esa conversación realmente difícil más pronto que tarde”.

Las ciudades y pueblos podrían tomar ejemplo de lo que el condado de Summit decida hacer con los STR. Por ejemplo, Kamas puso una moratoria a las licencias de STR la primavera pasada, esperando a ver qué regulaciones propondría el subcomité del condado.

La comunidad inmobiliaria ha sido la más vocal en sus preocupaciones sobre el exceso de regulación . Después de todo, una propiedad más rentable es una propiedad más valiosa.

A partir de abril de 2025, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico del Condado de Summit estimó que el 38.3 % de todas las casas en el condado estaban “vacantes”. Eso significa que no están ocupadas por su propietario o por un inquilino a largo plazo, como es el caso de los alquileres nocturnos.

En Park City propiamente dicha, más de la mitad de las viviendas están vacantes.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison