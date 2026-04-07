Dennis Cunningham, también conocido como Coach G, es el nuevo entrenador principal de fútbol americano de la escuela secundaria Park City High

También ha entrenado sóftbol durante dos años y es el entrenador de eventos de lanzamiento de campo para los atletas de atletismo.

Los atletas conocen a Cunningham como Coach G, que se deriva de su apodo familiar "Big G". Cuando comenzó a entrenar deportes juveniles hace aproximadamente una década, el nombre evolucionó a Coach G.

Según un comunicado del Distrito Escolar de Park City, Cunningham fue elegido por su compromiso inquebrantable con la experiencia del estudiante-atleta. El distrito señaló que la visión de Cunningham para el programa está "arraigada en una cultura de equipo positiva, trabajo duro y riguroso, y responsabilidad personal".

El director Caleb Fine dijo que el distrito está entusiasmado de que Cunningham lidere al equipo en su próximo capítulo.

"Su pasión por el juego solo es igualada por su dedicación al desarrollo del carácter de nuestros estudiantes", dijo Fine. "Debido a que ha sido una parte integral del fútbol americano y el atletismo de PCHS durante las últimas cuatro temporadas, está en una posición única para asumir este rol de inmediato y mantener el impulso que nuestros atletas han construido".

Cunningham es un ex atleta destacado que obtuvo un título de campeonato estatal de fútbol americano durante su último año de secundaria. También jugó en Utah State University durante cuatro años.

Cunningham toma el relevo de Josh Montzingo, quien renunció a su cargo en febrero .

Artículo traducido por Connor Hollison