Los condados de Summit y Wasatch nominarán candidatos en las convenciones políticas esta semana

Los demócratas del condado de Summit se reunirán en la escuela secundaria Park City High School a las 6 p.m. para nominar a un candidato que cumpla el resto del mandato de la exsecretaria Eve Furse, el cual finaliza en diciembre.

Los delegados también nominarán representantes para dos escaños del consejo del condado, así como para los cargos de auditor, fiscal y sheriff. La convención está abierta a todo el público, independientemente de su afiliación política.

En el condado de Wasatch, los republicanos se reunirán el martes a las 7 p.m. en la escuela secundaria Rocky Mountain Middle School en Heber. Los delegados seleccionarán a los candidatos para sheriff del condado, fiscal, secretario y dos escaños del consejo. La convención está abierta únicamente a votantes republicanos registrados.

Los demócratas del condado de Wasatch se reunirán para su convención de nominación el miércoles 8 de abril. El evento de las 6:30 p.m. en el edificio del Distrito de Bomberos de Wasatch nominará candidatos para el consejo del condado y el fiscal del condado.

En la convención de los republicanos del condado de Summit el 31 de marzo, los delegados nombraron a Suni Woolstenhulme como su candidata a la secretaría del condado .

Los candidatos locales para escaños estatales también serán nominados en convenciones locales antes de las convenciones estatales demócrata y republicana del 24 y 25 de abril.

Artículo traducido por Connor Hollison