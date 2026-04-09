Residentes del condado de Summit emocionados por el transporte rápido en autobús de High Valley Transit

Alrededor de 100 residentes del condado de Summit conocieron más sobre el proyecto de transporte rápido en autobús de High Valley Transit —o BRT— mientras comían tacos y galletas en una jornada de puertas abiertas el martes. El proyecto tiene como objetivo ayudar a que los autobuses eviten el tráfico y hacer del transporte público una opción más conveniente.

El esfuerzo plurianual para ensanchar la Ruta 224 y dar cabida a carriles exclusivos para autobuses entra en su siguiente fase. Los equipos de construcción están repintando la carretera y retirando medianas en un tramo de aproximadamente 2 millas entre McPolin Barn y Holiday Ranch Loop Road.

Muchos en la jornada de puertas abiertas estaban preocupados por los impactos en el tráfico durante la construcción, incluida Laura Zink, residente de Old Ranch Road desde hace 12 años.

“Lo temo un poco, pero no soy de las que se quejan, así que sé que tendré que aguantarme y lidiar con ello durante los próximos dos años y, con suerte, tratar de circular cuando las carreteras no estén tan llenas”, comentó.

Sin embargo, Zink afirmó que la ruta valdrá la pena a largo plazo.

Lisa Baird, residente de Pinebrook, compartió un sentimiento similar. Es una veterana de High Valley que ha tomado el autobús 107 hacia la Universidad de Utah casi todos los días durante 14 años. Baird señaló que los carriles BRT son otro paso adelante.

“El 107 es un autobús expreso, y la razón por la que funciona tan bien es precisamente porque es expreso”, dijo. “Veo esto como algo similar de una manera diferente, donde podrá circular sin impedimentos de paradas o tráfico, y eso es lo que hace que la gente use el autobús: la frecuencia del servicio y la eficiencia”.

Ted Bird, residente de Trailside desde hace mucho tiempo, también es un ávido usuario del transporte público y está entusiasmado por los carriles BRT. Sin embargo, le preocupa que los autos utilicen el carril de autobuses y limiten su éxito. Bird mencionó que ha visto que esto sucede desde que los autobuses comenzaron a usar el acotamiento en la 224.

Pero el ingeniero de High Valley, Gabriel Shields, dijo que un carril exclusivo hará que la ruta sea más confiable.

“La pregunta fundamental es: ¿cuándo se necesitan más estos carriles? En el invierno. ¿Y qué hay en el acotamiento? Ahí es donde amontonamos la nieve”, explicó.

Tener un carril exclusivo y un acotamiento también proporciona espacio para los autos que se averían o tienen otras emergencias.

Shields indicó que el equipo limitará los impactos en el tráfico durante todo el verano. Señaló que habrá dos carriles de circulación abiertos en ambas direcciones, como de costumbre, la mayor parte del tiempo. Si esto cambia, se notificará a los residentes y viajeros.

Se espera que el proyecto de aproximadamente $110 millones se complete para el verano de 2028. High Valley ha nombrado a la nueva ruta el “Bob” , abreviatura de Bobsled Express. Esta reemplazará a la línea expresa 10X.

High Valley Transit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison