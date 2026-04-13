Park City planea reemplazar el nuevo domo de tenis después de un solo invierno

El MARC de Park City estrenó un nuevo domo de tenis en octubre de 2025 , luego de que una tormenta destruyera la cubierta la temporada anterior. Sin embargo, el nuevo administrador municipal, Adam Lenhard, señaló que el primer reemplazo no está cumpliendo con su función.

“La experiencia para nuestros usuarios es simplemente inaceptable. Hace demasiado frío, entran corrientes de aire y es muy ruidoso”, comentó el 8 de abril en el programa “Local News Hour” de KPCW .

El problema del sonido ya había sido mencionado a principios de 2025 por el subdirector de recreación, Tate Shaw, quien señaló que el domo es ligeramente más alto que el anterior. “Se generaba un eco a tal grado que estaba afectando el desarrollo del juego”, dijo Shaw a KPCW en 2025.

La estructura tiene un costo aproximado de $117,000 dólares, pero Lenhard explicó que la ciudad recibirá un descuento del 63% en un nuevo domo, en lo que describió como un gesto de buena voluntad por parte del fabricante.

“Es una estructura de gran tamaño. No es un producto de línea que podamos comprar en cualquier lugar”, señaló. “Tiene que fabricarse a medida para la instalación”.

Lenhard espera que el nuevo domo ofrezca una mejor experiencia para los jugadores de tenis y pickleball. Asimismo, el funcionario confía en que la ciudad ahorre en consumo de energía, de modo que la estructura se pague sola.

“Tenemos la oportunidad de reemplazarlo con un producto que debería funcionar mucho mejor. De hecho, anticipamos que, tan solo con el ahorro en calefacción y consumo energético, la estructura se pagará sola”.

La ciudad espera instalar el nuevo domo para el mes de septiembre. La municipalidad de Park City es patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos