'Park City Follies' celebra 25 años, el fin de una era para el maestro de ceremonias

"Park City Follies" es reconocido por su aguda sátira local, centrada en los problemas y personalidades de la comunidad. El guion de este año, escrito por Paul Hockman y Claire Wiley, adopta lo que el veterano presentador y coescritor Tom Clyde describe como el estilo de una "película de Hallmark".

“Está lleno de un romance un tanto empalagoso y de ese tipo de emotividad; simplemente le damos un enfoque más dulce a las cosas”, comentó Clyde el 13 de abril en el programa “Local News Hour” de KPCW.

El director Paul Tan regresa tras una ausencia de dos años, tiempo durante el cual trabajó en un documental de 48 minutos sobre la historia de los Follies.

“El show se ha convertido en una institución tal que pensé: ‘Realmente necesitamos plasmar esto de forma permanente’”, explicó Tan. “Así que, cuando me fui en el 23, me dediqué a documentarlo. De hecho, planeamos proyectarlo después de las funciones de los Follies, al estilo de las presentaciones de Sundance, con una sesión de preguntas y respuestas”.

Este será el último año de Clyde tanto en el equipo creativo como en su rol de presentador. Mencionó que la transición se ha planeado durante varios años y que es momento de dar paso a voces frescas; sin embargo, aceptó quedarse un año más para formar parte del 25º aniversario.

“Empezamos como un programa de variedades con diez escenas independientes y luego evolucionamos hacia una historia con un hilo conductor. Después nos alejamos un poco de eso para incorporar más videos, lo que nos permitió tocar otros temas e involucrar a más personas”, relató Clyde. “Con mi partida, quizás surja un formato diferente. Pero bueno, supongo que soy un nostálgico empedernido del Park City de los años 80”.

Tan describió a Clyde como el “padre de los Follies” y aseguró que no existe un reemplazo para él ni para el monólogo de apertura que ha realizado durante las últimas dos décadas.

“Es imposible exagerar la importancia de Tom en este primer cuarto de siglo de los Follies. Con suerte, el show continuará otros 25 años y podremos sentarnos en la primera fila para disfrutar cada minuto”, añadió Tan.

Las entradas para el público general están agotadas. Es posible que aún queden algunos boletos disponibles para los miembros del Pharaoh Club del Teatro Egyptian, los cuales se liberarán, según disponibilidad, la noche de cada función.

Los Follies se presentarán del 17 de abril al 3 de mayo, con funciones de miércoles a domingo por la noche.

Artículo traducido por María Camperos