Departamento de Salud del Condado de Summit advierte a propietarios de pozos que revisen la calidad del agua

El director del Departamento de Salud del Condado de Summit, Phil Bondurant [Bon-du-rant], afirma que la baja acumulación de nieve de este invierno podría generar preocupaciones específicas sobre la calidad del agua. Por ello, recomienda a los residentes que dependen de pozos privados para el agua potable que realicen pruebas en sus sistemas.

“Hay muchos factores distintos que pueden influir en la calidad de nuestra agua”, comentó Bondurant el 13 de abril en el programa “Local News Hour” de KPCW . “Pero, principalmente, el mensaje que quiero transmitir a los oyentes es que, si tienen un pozo privado y les preocupa que la escorrentía primaveral afecte el agua de consumo en su hogar, el departamento de salud ofrece servicios de muestreo y análisis. Contamos con un programa en nuestro laboratorio de Coalville donde pueden solicitar el análisis de su agua potable”.

Los sistemas públicos de agua están regulados por el Departamento de Calidad Ambiental de Utah. El condado de Summit aprueba y supervisa los sistemas de agua más pequeños, mientras que el estado supervisa los más grandes. La División de Salud Ambiental del condado también monitorea la calidad del agua superficial en ríos, arroyos y lagos locales.

El agua puede verse afectada por contaminantes superficiales a medida que la nieve se derrite.

“Un calentamiento rápido impulsa una gran cantidad de agua montaña abajo en muy poco tiempo, lo que potencialmente arrastra contaminantes del suelo, contaminantes de las carreteras, algunas de esas enfermedades y bacterias que vemos en los mamíferos de cuerpo caliente que se presentan a través de su materia fecal. Todo eso es un contaminante potencial para un sistema de agua potable”.

El condado de Summit opera un laboratorio interno que analiza la presencia de bacterias en el agua potable. El servicio está disponible para individuos y sistemas de agua comunitarios. Mientras que los sistemas de agua municipales se analizan con frecuencia, Bondurant dice que los sistemas privados a menudo no lo hacen.

“El departamento de salud con gusto hablaría con esos propietarios para analizar qué factores podrían estar afectando o no sus sistemas de agua potable”, dijo Bondurant. “Y luego, si están interesados, podemos ir, enviar a un científico de salud ambiental para analizarlo, revisar su sistema y luego tomar una muestra de agua potable, solo para que puedan tener esa tranquilidad al iniciar la primavera y el verano, de que su suministro no se ha visto afectado por la escorrentía primaveral”

El costo de las pruebas de seguridad del agua potable comienzan en $27. Para obtener más información sobre estos análisis, haga clic aquí .

Artículo traducido por María Camperos