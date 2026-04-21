El estacionamiento cubierto de Canyons Village pasará a ser de pago el próximo invierno, con opciones gratuitas

Durante el invierno pasado, los visitantes de Park City Mountain disfrutaron de los dos primeros pisos del estacionamiento techado de Canyons Village de forma gratuita.

Sin embargo, cuando la estructura completa de cinco pisos abra para la temporada 2026-2027, el estacionamiento tendrá un costo $29 por vehículo antes del mediodía y será gratuito después de esa hora. Aún no se ha confirmado si se requerirán reservaciones.

Según un correo electrónico interno de Park City Mountain obtenido por KPCW, habrá espacios limitados para el estacionamiento gratuito de vehículos compartidos (carpool), es decir, vehículos con cuatro o más personas.

Por su parte, el estacionamiento al aire libre en el resto del antiguo lote Cabriolet, donde el estacionamiento está bajo construcción, será gratuito, y los empleados seguirán teniendo el beneficio del estacionamiento gratuito en "áreas designadas".

Jack Loosmann / Park City Mountain Una vista aérea del estacionamiento cubierto de Canyons Village desde el otoño de 2025 muestra que la estructura ocupa la mayor parte de lo que era el lote Cabriolet. El estacionamiento de superficie en lo que queda del lote "Cab" será gratuito durante el invierno de 2026-2027.

Sharon Ottoson, vicepresidenta de Operaciones de la Base de Park City Mountain, anunció a los empleados mediante un correo electrónico que también existirá la opción de un “Pase de Temporada de Invierno para el Estacionamiento de Canyons Village”.

Aunque no se incluyeron detalles sobre el precio o la disponibilidad, el vocero del complejo, John Kanaly, indicó que habrá más información disponible a finales de este verano.

Más información sobre el estacionamiento disponible aquí .

Históricamente, los lotes superiores de Canyons han sido de pago. El desarrollador de la zona de la base busca centralizar el estacionamiento en el nuevo edificio para poder desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios en los niveles superiores.

Según Ottoson, la política de estacionamiento de Canyons Village se basa en los "exitosos cambios de estacionamiento en Mountain Village".

Los datos de la municipalidad de Park City mostraron que el tráfico de automóviles alrededor de Mountain Village disminuyó durante el invierno 2022-2023. El personal en ese momento atribuyó eso al sistema de estacionamiento de pago y reservaciones del complejo.

Mientras Park City Mountain espera a que la ciudad procese una solicitud para mejorar los telesillas del lado de Mountain Village , los cambios se están acelerando alrededor de la base de Canyons .

Los esquiadores se despidieron del icónico Cabriolet en marzo; será reemplazado por una telecabina cerrada para 10 personas, denominada Canyons Village Skyway.

El Skyway seguirá la misma ruta desde el nuevo estacionamiento techado hasta el área de la telecabina Red Pine, con una estación intermedia cerca de Silverado Lodge. Asimismo, una nueva telecabina sustituyó al telesilla Sunrise el pasado diciembre.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

