Estudio pionero analizará la salud pública del Condado de Summit a través de sus aguas residuales

El distrito calcula mensualmente un "índice de descarga" (flush index) que puede ayudar a identificar el número de visitantes y qué enfermedades infecciosas, como el COVID-19 y el sarampión, podrían estar presentes en el condado.

Ahora, el distrito, el Departamento de Salud del Condado de Summit y un laboratorio de salud pública en Salt Lake City se han asociado para ampliar sus análisis en el primer estudio metagenómico de aguas residuales del estado. El director del distrito, Mike Luers, dijo que esto ayudará a examinar la salud de la comunidad.

“En pocas palabras, aquí es donde las muestras de aguas residuales se envían al laboratorio, y se secuencia todo el material genético, los fragmentos de ARN y ADN; el objetivo es buscar patógenos, bacterias resistentes a los antimicrobianos y otros microbios potencialmente dañinos”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 22 de abril .

Dijo que, hasta ahora, el condado “se ve bien”.

La metagenómica es el estudio de materiales genéticos en muestras específicas. Luers dijo que es como armar un rompecabezas complicado.

“Imagina una caja muy grande, digamos, del tamaño de tu casa, llena de piezas de rompecabezas”, explicó. “Sin embargo, cada pieza de la caja pertenece a un rompecabezas diferente. Ahora la tarea consiste en asignar cada pieza a un rompecabezas específico. Entonces, vas al repositorio y comparas cada pieza con un repositorio que tiene millones y millones y millones de piezas, y obtienes una secuencia única para poder encontrar una coincidencia”.

El estudio de seis meses recopilará información sobre qué enfermedades hay en la zona, no solo las dolencias específicas que el distrito ha analizado en el pasado.

La epidemióloga del Departamento de Salud del Condado de Summit, Nancy Porter, afirma que el estudio será especialmente útil para identificar enfermedades que aparecen antes o que permanecen por más tiempo.

“Hemos visto una especie de despliegue más lento del VRS (virus respiratorio sincitial)”, señaló. “Y eso es algo que normalmente ocurre en el invierno, pero hemos estado viendo una temporada extendida. Se desplazó un poco”.

Dijo que los estudios de aguas residuales ayudan a los funcionarios a advertir a los residentes sobre lo que está circulando y cómo protegerse mejor. También permiten que el departamento de salud notifique a los hospitales sobre las enfermedades a las que deben estar atentos en los pacientes.

Luers mencionó que las mejoras recientes en la tecnología y en el muestreo de material genético han hecho posible, y más asequible, el examen de grandes muestras de datos.

“Los genomas de la mayoría de los patógenos ya han sido secuenciados y, colectivamente, todos esos genomas se han colocado en un repositorio mundial de genomas; de modo que si analizas una muestra y quieres saber genéticamente si está asociada con, por ejemplo, la polio, puedes acudir a ese repositorio y encontrar la coincidencia”, dijo.

Luers señaló que cada prueba mensual cuesta unos $250 para analizar los cientos de patógenos. Los departamentos dividirán los costos y determinarán cómo proceder después de la prueba de seis meses.

Artículo traducido por María Camperos

