El número de visitantes nocturnos en Park City cae con los cierres anticipados de los resorts en 2026

Temperaturas más cálidas de lo habitual en febrero y marzo, más típicas de abril, obligaron a los resorts a hacer todo lo posible por mantenerse abiertos. Sin embargo, las condiciones poco ideales alejaron a los visitantes de destino, excepto a aquellos que no pudieron cancelar sus reservaciones.

“Al observar esas cifras de marzo, la ocupación bajó aproximadamente un 25% y las tarifas se mantienen sólidas”, comentó Wesselhoff en el programa “Local News Hour” de KPCW el 27 de abril. “Marzo estuvo a la baja. Lo esperábamos. No hay sorpresas ahí. También prevemos que abril baje aproximadamente la misma cantidad. Lo estamos viendo también en los datos, una disminución de cerca del 20%. Cuando miras los últimos seis meses, miras la temporada en su totalidad con los datos que tenemos ahora, la ocupación de los últimos seis meses bajó alrededor de un 10%”.

Hay algunas noticias más alentadoras. Al haber menos gente esquiando, los visitantes parecen haber pasado más tiempo comprando, cenando y explorando la ciudad, lo que impulsó los ingresos por impuestos sobre las ventas. También señaló que los impuestos locales sobre las ventas subieron un 10% en febrero.

“Creo que la sorpresa allí fue el gasto local que se produjo durante ese tiempo, con los impuestos locales sobre las ventas subiendo de manera tan significativa”, dijo. “Y cuando miras de noviembre a febrero, la mayor parte de nuestra temporada de invierno en general, los impuestos locales sobre las ventas subieron un 5%. Lo que esto me indica es que, tal vez, cuando llegaba un visitante nocturno que normalmente esquiaría cuatro o cinco días de su visita, quizás esquió dos o tres, y luego estuvo comprando, gastando, comiendo y disfrutando de nuestra ciudad y de todas las cosas maravillosas que tenemos para ofrecer”.

En lo que va del año, los ingresos por impuestos a restaurantes han bajado casi un 1%. La recaudación del impuesto a la ocupación hotelera (transient room tax), que financia el presupuesto de la cámara, ha bajado un 3%, mientras que los ingresos por impuestos para recreación, artes y parques han subido un 2%.

La Cámara de Park City es un patrocinador financiero de KPCW .

Artículo traducido por María Camperos

