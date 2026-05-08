El proyecto de restauración de la histórica mina de Park City recibe un premio de preservación y se celebra con un evento público

La restauración de cinco años del edificio del malacate de la histórica mina Silver King Coalition será honrada con un premio este jueves y una celebración pública el viernes.

La mina de plata fue construida en 1891 y cerró en 1953 cuando los precios de los metales cayeron por debajo de los niveles rentables, según el Museo de Park City . Su estructura principal, el edificio del malacate, permaneció intacta durante siete décadas.

Deterioro

Con la construcción del telesilla Bonanza en la década de 1990 cerca de la mina, el pozo debajo del edificio del malacate fue parcialmente rellenado con tierra. Sin embargo, a lo largo de las siguientes tres décadas, el pozo se volvió menos estable.

Las fuertes nevadas en la temporada de invierno 2022-2023 ejercieron una presión adicional sobre el sitio y el pozo comenzó a colapsar.

"Necesitábamos estabilizar ese pozo para que no colapsara más. Por suerte, pudimos trabajar en conjunto con la División de Petróleo, Gas y Minería del estado de Utah. Ellos fueron de gran ayuda para lograr estabilizar el pozo y cerrarlo de forma permanente. Eso nos permitió proceder con la preservación del resto del edificio. Habría sido imprudente gastar el dinero de nuestros donantes para intentar reparar el edificio en sí si existía la posibilidad de que el pozo colapsara y se llevara todo consigo", comentó Brian Buck, gerente del proyecto de restauración, a "Local News Hour" este miércoles.

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El pozo se rellenó rápidamente con una espuma de poliuretano aprobada ambientalmente.

Buck explicó que la espuma se vertió en el pozo en forma líquida, la cual se expandió para adherirse a las paredes como una sustancia rígida similar al corcho. Los ingenieros cubrieron la espuma solidificada con piedra triturada y, finalmente, con una losa de concreto de 18 pulgadas de espesor.

Friends of Ski Mountain Mining History / Hero El edificio restaurado del malacate de la mina Silver King Coalition. Octubre de 2025

Restauración

Mientras que el estado financió el cierre del pozo, la organización Friends of Ski Mountain Mining History pagó la restauración del edificio del malacate. La cofundadora del grupo, Sally Elliott, afirmó que el edificio es de gran importancia histórica.

“La Silver King fue probablemente la mina más exitosa financieramente y nos dio a algunos de nuestros personajes más grandes: Tom Kearns, David Keith, John Judge y Jim Ivers”, comentó. “Realmente nos ha brindado maravillosas historias de interés humano que nos encanta contarles a nuestros excursionistas, ciclistas y amantes de la historia”.

Friends of Ski Mountain Mining History recibirá el premio de Preservación Histórica Cindy Matsumoto en la reunión del Concejo Municipal de Park City este jueves.

La Municipalidad de Park City también organizará una celebración de preservación histórica en el establo McPolin Barn este viernes de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

El evento está abierto al público e invita a los miembros de la comunidad a conectar con quienes trabajaron en el proyecto y a celebrar el patrimonio de la ciudad.

El evento incluirá música de DJ Silver King, refrigerios y recorridos. Se dispondrá de estacionamiento gratuito y un servicio de transporte (shuttle) hacia la granja desde el lote North Marsac en el Ayuntamiento y el lote de Munchkin Road de 3:30 p. m. a 7:00 p. m. También habrá un servicio de valet para bicicletas en el lugar.

Se recomienda a los miembros de la comunidad que planeen asistir al evento que confirmen su asistencia (RSVP) aquí.

Artículo traducido por María Camperos