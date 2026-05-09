La organización de Wasatch Back se expande para satisfacer la demanda de servicios legales para inmigrantes

El Wasatch Immigration Project, una organización sin fines de lucro con sede en Park City, ha brindado asesoría legal gratuita a inmigrantes desde junio de 2024.

En ese tiempo, ha crecido de cuatro a 11 voluntarios que han aportado unas 4000 horas a las necesidades legales de los inmigrantes locales.

La directora Maggie AbuHaidar afirmó que existe una fuerte demanda de servicios legales en Wasatch Back, y la organización se ha expandido para mantener el ritmo.

“A finales de 2024, teníamos una lista de espera de unas 150 personas”, dijo AbuHaidar en el programa “Local News Hour” de KPCW el 7 de mayo. “Gracias a algunas contrataciones estratégicas y al beneficio de una subvención del Women's Giving Fund , así como a otras subvenciones que recibimos, pudimos aumentar el personal y realmente consolidar nuestro equipo legal”.

Además de los abogados voluntarios, la organización cuenta con seis miembros en su personal. A principios de 2026, logró reducir su lista de espera de clientes a 25.

AbuHaidar mencionó que las recientes actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Wasatch Back han provocado un aumento en sus cifras.

“Lamentablemente, con las detenciones recientes, esa lista de espera ha ido subiendo. Creo que ahora mismo estamos rondando los 40, y preveo que probablemente se mantendrá por ahí”, comentó.

Señaló que las detenciones en Utah se triplicaron en 2025 y son una de las principales preocupaciones para los clientes del proyecto.

Cuando no pueden ayudar directamente, el personal del proyecto de inmigración orienta a los clientes hacia organizaciones asociadas.

AbuHaidar explicó que encontrar asesoramiento legal sólido puede ser difícil para los inmigrantes.

“Hay algunos malos actores en este espacio”, dijo. “Y como podrán imaginar, muchos de nuestros clientes son muy vulnerables porque están preocupados por su estatus migratorio y tratan de pasar desapercibidos. Hay personas que se aprovechan de eso”.

Por otro lado, AbuHaidar destacó que muchos miembros de la comunidad están tratando de apoyar a los inmigrantes de Wasatch Back.

Esto quedó claro tras la detención de Lisandro Pantaleón Pacheco, residente de Park City. Su caso generó una amplia cobertura y preocupación local .

“¿Qué puede hacer la gente? Escucho mucho esa pregunta”, dijo AbuHaidar. “Y lo que recomiendo es: primero, si tienes amigos que están en riesgo, pregúntales qué necesitan. Tal vez necesiten transporte para sus hijos o víveres. Por favor, deja que ellos te indiquen cuáles son sus necesidades. Si no conoces a nadie en particular, puedes ser voluntario... marchar, llamar a tus representantes, votar. Todas estas acciones tienen un impacto”.

Además del apoyo a los inmigrantes que buscan servicios legales, la organización ofrece oportunidades de voluntariado para las personas interesadas.

Artículo traducido por María Camperos