El Distrito Escolar de Park City no planea aumentar los impuestos durante el año fiscal 2027 (FY27)

El administrador de empresas del Distrito Escolar de Park City, Randy Upton, presentó el martes un presupuesto preliminar para el año fiscal 2027 ante la Junta de Educación. El total asciende a casi 79 millones de dólares , lo que representa unos 44 millones menos que el año pasado .

Upton señaló que el presupuesto no incluye un aumento de impuestos, algo con lo que la junta afirmó estar comprometida.

Para hacer esto posible, Upton y la superintendente Lyndsay Huntsman explicaron que el distrito identificó opciones de ahorro por un valor de 2.5 millones de dólares. Estas medidas incluyen la consolidación de puestos de trabajo y la eliminación de plazas que no tienen un trato directo con los estudiantes.

El distrito también recibirá cerca de 650,000 dólares gracias al crecimiento del impuesto sobre la propiedad y casi 850,000 dólares por parte del estado.

En cuanto a los gastos, el distrito ha destinado alrededor de 42 millones de dólares a su fondo general. Este fondo financia la enseñanza, a los consejeros, la administración del distrito y de las escuelas, así como el transporte escolar. Se han reservado otros 21 millones de dólares para proyectos de capital, que incluyen las obras de construcción en curso en Dozier Field y en el Complejo Deportivo Treasure Mountain.

A pesar de que el distrito no incrementará los impuestos, es posible que algunos contribuyentes noten cambios en lo que deben pagar. Esto se debe a que el estado aún no ha fijado la tasa impositiva escolar básica (basic school levy).

Los propietarios de viviendas también podrían percibir un aumento si el valor de sus inmuebles se ha incrementado.

La junta aprobará el presupuesto definitivo para el año fiscal 2027 en su reunión ordinaria del 16 de junio, tras una audiencia pública.

Artículo traducido por María Camperos

