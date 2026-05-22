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La carretera Mirror Lake Highway y todas las rutas de temporada ya están abiertas para la temporada 2026

KPCW | By Sydney Weaver
Published May 22, 2026 at 7:15 PM MDT
mirror lake highway heads up into the uinta mountains
Marc Sanchez
/
Adobe Stock

Todas las rutas de temporada en la región de Wasatch Back y en todo el estado de Utah ya se encuentran abiertas.

El Departamento de Transporte de Utah (Utah Department of Transportation) ya ha abierto para el verano la carretera Mirror Lake Highway, en el condado de Summit, y la ruta escénica Alpine Loop Scenic Byway, a las afueras del condado de Wasatch.

Estas eran las dos últimas rutas de temporada que quedaban por abrir en todo el estado.

En la región de Wasatch Back, el paso Guardsman Pass —desde Park City hasta el límite entre los condados de Summit y Wasatch, y desde Brighton hacia Park City— abrió a principios de esta primavera, junto con la ruta de Pine Canyon, que conecta Midway con Park City.

La lista completa de las rutas de temporada de Utah se encuentra disponible aquí.

Artículo traducido por María Camperos
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