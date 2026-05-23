Carrera conmemorativa de la secundaria Park City High rinde homenaje a 5 graduados fallecidos en 2008

En 2008, la comunidad de Park City se vio profundamente afectada por el fallecimiento de cinco graduados de la escuela secundaria Park City High School. Mike Pennels, Connie Blout, Matt Knoop, Erica Knell y Chris Yeates quienes murieron con una diferencia de aproximadamente seis meses entre sí.

Para honrar a los denominados "cinco de Park City", la Sociedad Nacional de Honor (National Honor Society) de la escuela comenzó a organizar una carrera anual de 5 kilómetros cerca del Día de los Caídos (Memorial Day). Scarlett Tary, miembro de la sociedad de honor, señaló que el significado de esta carrera conmemorativa ha ido creciendo con cada año.

"Rinde homenaje a todos, no solo a los estudiantes que han fallecido, sino también a padres, abuelos, amigos, familiares; a cualquiera que haya partido", expresó. "Es simplemente una manera de que todos se reúnan y recuerden a quienes dejaron una huella en nuestras vidas y en las de los demás".

La carrera conmemorativa de 5 km de este año está programada para el 26 de mayo a las 1:20 p. m., y las clases terminarán más temprano para fomentar la participación de los estudiantes. El recorrido comenzará en el campo de sóftbol de la escuela secundaria y hará un circuito a través del vecindario de Park Meadows.

Photo courtesy of Scarlett Tary La carrera Memorial 5K de 2026 de la escuela secundaria Park City High School se llevará a cabo el 26 de mayo.

Tary señaló que se instalarán más de 100 pancartas a lo largo de la ruta, cada una de las cuales reconocerá a miembros de la comunidad de Park City que han fallecido.

"Conozco a personas que tienen amigos y familiares en esas pancartas, y el simple hecho de poder correr, incluso para honrar a alguien más, hace que se sienta realmente especial ver a todos unirse", expresó.

Lizza Fellow, miembro de la sociedad de honor, también comentó que el grupo espera que los integrantes de la comunidad se sumen a los 5K. Añadió que el evento contará con juegos de campo para quienes no deseen correr.

La participación es gratuita, pero la sociedad de honor invita a realizar donaciones. Los fondos recaudados se destinarán al apoyo de dos organizaciones sin fines de lucro: Labs For Liberty, que asigna animales de servicio a veteranos que viven con trastorno de estrés postraumático, y el Homeless Youth Center (Centro para Jóvenes sin Hogar) de Salt Lake.

El dinero también ayudará a que los miembros de la sociedad de honor participen en proyectos humanitarios de verano y contribuirá a becas estudiantiles.

Hasta el momento se han recaudado más de $25,000.

Artículo traducido por María Camperos