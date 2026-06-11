Deer Valley pide a los ciclistas de montaña que compren un pase de pedaleo (pedal pass) este verano

Los pases tienen un costo de $50 dólares para la temporada de verano o de $12 dólares por día para obtener acceso de pedaleo a las pistas de ciclismo de descenso de Deer Valley Resort.

Esto se diferencia de los pases de temporada con traslado de bicicleta en los medios de elevación, los cuales rondan los cientos de dólares .

Doug Gormley, entrenador principal de ciclismo de montaña de Deer Valley, explicó que este nuevo pase de pedaleo (pedal pass) está diseñado para compensar los costos de mantenimiento de las pistas de flujo (flow trails) de alto tráfico.

"Mucha gente llega en autobús y entra pedaleando a ciertas zonas del parque de ciclismo", comentó el 8 de junio en el programa "Local News Hour" de KPCW . "Esas son precisamente las pistas que cuestan una enorme cantidad de dinero construir y mantener".

El pase de pedaleo solo cubre el terreno con acceso por medios de elevación en las montañas Bald y Bald Eagle. No incluye las pistas de Flagstaff Mountain ni los senderos de doble sentido como Mid Mountain.

Gormley señaló que los ciclistas encontrarán carteles que les solicitarán adquirir el pase de temporada o el pase diario al ingresar al área del parque de ciclismo. Este pase incluye también una exención de responsabilidad civil.

"Cuando ingresas a ciertas áreas del parque para acceder a las pistas exclusivas de descenso, pasarás por una serie de vallas donde se solicita una colaboración, insistimos, solo para el mantenimiento de estas pistas que a la gente tanto le gusta recorrer", afirmó.

Asimismo, Gormley indicó que las bicicletas eléctricas (e-bikes) son bienvenidas en el parque de ciclismo de Deer Valley.

Deer Valley Resort es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos

