Aprobado un centro de datos de 1.25 GW en terrenos de ranchos cerca de Evanston, Wyoming

Los comisionados del condado de Uinta, Wyoming, votaron por unanimidad el martes a favor de otorgar el permiso para un centro de datos de inteligencia artificial.

El periódico Uinta County Herald reportó que la aprobación de Prometheus Hyperscale se dio tras el rechazo de la población en reuniones municipales abarrotadas , una situación muy similar a las recientes audiencias sobre centros de datos en el condado de Box Elder, Utah.

Los habitantes del suroeste de Wyoming expresaron dudas sobre el impacto ambiental del proyecto.

Ubicado a unas 12 millas al este de Evanston, en el lado sur de la Interestatal 80, este será el centro de datos más cercano al condado de Summit, Utah. Prometheus señaló que la construcción comenzará dentro de los seis meses posteriores a la obtención de los "permisos finales" y que tomará entre cuatro y cinco años.

Sin embargo, su huella ecológica y de espacio será 20 veces menor que la del centro de datos de 9 gigavatios planeado en Box Elder, el cual ocupará 10,000 acres cerca del Gran Lago Salado.

Prometheus califica al centro de datos de Evanston como su "proyecto insignia".

La compañía detalló que se localiza en un terreno de 506 acres que la familia del fundador, Trenton Thornock, ha trabajado como rancho durante seis generaciones.

El centro de datos operará con 1.25 gigavatios, una cantidad de electricidad mayor a la que consumen todos los hogares de Wyoming juntos.

En una entrevista con Wyoming Public Media en noviembre pasado , Thornock lo presentó como un centro de datos ecológico situado entre campos de energía eólica y solar. No obstante, aclaró que la mayor parte de su energía provendrá del gas natural, un combustible fósil de fácil acceso y relativamente limpio.

Eventualmente, Thornock también desea aprovechar la energía nuclear.

Un pozo privado dentro de las instalaciones abastecerá el sistema de plomería del centro de datos, pero Prometheus afirmó que enfriará los servidores mediante una mezcla de agua y glicol que dura seis años antes de requerir un cambio.

Eric Schlidt, director de la iniciativa Build Wyoming de Prometheus, explicó a KPCW que la mezcla de refrigerante se transportará en camiones.

Esto significa que el centro de datos no extraerá agua subterránea ni superficial para el sistema de enfriamiento; asimismo, Schlidt aseguró que no se utilizará agua del cercano río Bear, el cual desemboca en el Gran Lago Salado.

Río abajo, en el condado de Box Elder, aún no está claro de dónde obtendrá el agua el célebre inversionista Kevin O’Leary para enfriar su propio centro de datos. Dos de sus solicitudes de derechos de agua han sido retiradas ante la preocupación de que aceleren la desecación del Gran Lago Salado.

La emisora KUER reportó que las comunidades locales en todo Utah se están apresurando a redactar regulaciones para centros de datos tras la indignación pública en Box Elder.

El código de desarrollo en la zona este del condado de Summit, donde se origina gran parte del agua del Gran Lago Salado, no contempla este tipo de instalaciones. Los planificadores han evaluado la posibilidad de incluir lineamientos en el próximo documento del plan general para el lado este.

De acuerdo con Chris Robinson, miembro del Consejo del Condado de Summit, la Asociación de Condados de Utah está capacitando a los funcionarios locales sobre cómo gestionar las propuestas de centros de datos.

Aun así, Robinson considera que la accidentada topografía y el alto costo de los terrenos en el condado de Summit dificultarán la construcción de grandes complejos informáticos.

"No soy un experto, pero supongo que si se puede construir uno en Evanston o en Uinta, también se podría hacer en nuestro condado", comentó el 18 de junio en el programa Local News Hour de KPCW.

La empresa de Thornock, Prometheus Hyperscale, es una compañía distinta a la empresa emergente (startup) Prometheus AI, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Prometheus Hyperscale tiene previsto otro centro de datos en la zona central de Wyoming y uno más en Texas. El diario Cowboy State Daily reportó que se planea que ambos proyectos implementen una eficiencia hídrica similar.

Artículo traducido por María Camperos

