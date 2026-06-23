Un juez condena a prisión a un hombre de Heber que violó su libertad condicional de "tolerancia cero"

José Manuel Gervacio se declaró culpable en diciembre de 2025 de intento de homicidio debido a la trifulca ocurrida en un restaurante de Heber, la cual dejó a una persona en estado crítico y a otra herida.

Fue puesto bajo libertad condicional por un periodo de 36 meses y la jueza del 4.° Distrito, Jennifer Mabey, le advirtió que lo enviaría a prisión si volvía a meterse en problemas.

El 17 de junio, Mabey cumplió esa promesa y condenó a Gervacio a una pena de prisión de hasta 15 años. El castigo se derivó del nuevo arresto del joven de 22 años en marzo, por presuntamente intentar robar un automóvil propiedad del padre de su prometida.

Antes del fallo de Mabey, Gervacio le dijo a la jueza que desea cambiar y le suplicó mantener la libertad condicional para poder mantener a su hija de 6 meses, a su prometida y a su madre.

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Sin embargo, la jueza señaló que las acciones de Gervacio no reflejan un esfuerzo por cambiar. Observó que el acusado ya tenía un caso pendiente en el condado de Utah al momento del apuñalamiento y que volvió a meterse en problemas a los pocos meses de la decisión dictada por ella en diciembre.

Mabey añadió que considera que la prisión es una consecuencia adecuada para las decisiones de Gervacio.

Asimismo, la jueza ordenó que Gervacio cumpla 360 días de cárcel por dos de los cinco cargos —delito menor de posesión de drogas y destrucción de propiedad— de los cuales se declaró culpable en el caso de marzo.

Se desestimaron un cargo por delito grave de intento de robo, por tratar de llevarse el vehículo, y los cargos por delitos menores de agresión y posesión. El sentenciado cumplirá estas penas de forma simultánea con el término de prisión.

También el 17 de junio, el hermano de Gervacio, David, se declaró culpable de un cargo de agresión, catalogado como delito menor de clase A, en relación con el apuñalamiento en la fiesta de cumpleaños. Él es el último de los cinco hombres acusados en resolver su situación legal. La lectura de su sentencia quedó programada para el 19 de agosto en el tribunal de la jueza Mabey.

Artículo traducido por María Camperos

