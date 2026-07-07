El condado de Summit podría cambiar la forma de rezonificar los terrenos en Snyderville Basin

La mayor parte de los terrenos en Snyderville Basin están catalogados como zona "residencial rural", lo que generalmente significa una sola unidad residencial por cada 40 acres.

Los desarrolladores que aspiran a construir algo con mayor densidad deben solicitar una rezonificación ante el Consejo del Condado de Summit. El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, señala que esto puede ser arriesgado.

"La realidad en un proyecto complejo es que se necesitan fácilmente cientos de miles de dólares —si no es que más de $1 millón— para obtener un conjunto de planos de construcción que te permitan presentarte ante el consejo", explicó el 7 de julio en el programa "Local News Hour" de KPCW. "Y, por supuesto, el consejo puede o no aprobar la rezonificación".

Además, si se le concede la rezonificación al desarrollador, lo más probable es que deba invertir más dinero para rediseñar el proyecto antes de poder iniciar las obras.

Entonces, ¿qué pasaría si el condado y el desarrollador pudieran acordar cómo será el proyecto al mismo tiempo que acuerdan la rezonificación? Ese es el nuevo proceso que el consejo del condado considerará adoptar en su reunión del 8 de julio.

"¿Por qué hemos hecho el proceso tan difícil para todos? Y eso nos incluye a nosotros mismos", cuestionó Barnes. "El proceso en sí no debería ser duro. El diseño del proyecto es lo que debería ser la parte compleja".

La razón por la que el condado está considerando estas revisiones es para dar respuesta a las inquietudes planteadas por el desarrollador Tony Tyler .

El condado eligió a su empresa, Columbus Pacific Development, para crear un vecindario, un centro recreativo y una estación de bomberos en la propiedad Cline Dahle en Jeremy Ranch.

Tyler ha manifestado anteriormente ante el consejo que el proceso actual "anticipa una cantidad significativa de costos, tiempo y riesgo".

Barnes afirma que esa es también la razón por la que la otra solicitud de rezonificación de Tyler — un desarrollo de uso mixto en Silver Creek Junction — ha estado estancada durante años. Dicha solicitud se reactivará para una audiencia pública ante la Comisión de Planificación de Snyderville Basin el martes 15 de julio.

La revisión del proceso de rezonificación solo afectaría a los futuros desarrollos del oeste del condado de Summit, ya que el este del condado se rige por un código de desarrollo distinto al de Snyderville Basin.

Los residentes pueden expresar su opinión sobre el nuevo proceso propuesto en una audiencia pública que se llevará a cabo a las 6 p.m. el 8 de julio en las oficinas del condado en Coalville.

El condado de Summit y Columbus Pacific Development son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

