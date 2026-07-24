Park City nombra a teniente de policía veterano como nuevo gerente de emergencias

Park City nombró al teniente Clint Johnson, un veterano con 11 años de trayectoria en el departamento de policía de la ciudad, para desempeñarse como su nuevo gerente de emergencias.

Johnson coordinará las operaciones de preparación, respuesta, recuperación y otros procedimientos de la ciudad ante emergencias que afecten a los residentes y comercios locales. Asume el cargo en reemplazo del gerente de emergencias interino, Dave Thacker.

El gerente de emergencias es responsable de trabajar en estrecha colaboración con los departamentos municipales para optimizar la coordinación antes, durante y después de una emergencia comunitaria. Asimismo, actúa como el enlace principal de Park City con el gobierno estatal, federal y local, así como con organizaciones comunitarias.

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En un comunicado de prensa, el administrador municipal Adam Lenhard señaló que los años de experiencia de Johnson en el cumplimiento de la ley y su estilo de liderazgo colaborativo lo convierten en el candidato idóneo para el puesto.

Por su parte, Johnson expresó que considera que el rol de gerente de emergencias combina la planificación, las alianzas estratégicas y la seguridad pública para garantizar que la ciudad esté preparada para enfrentar desafíos de gran magnitud.

Johnson aporta al cargo 23 años de experiencia en seguridad pública y una licenciatura en gestión de emergencias por la Universidad Utah Valley.

Artículo traducido por María Camperos.

