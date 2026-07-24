Park City y Midway se unen al programa Utah Main Street para revitalizar sus zonas céntricas

Park City y Midway forman parte de la cohorte más reciente del programa gratuito Utah Main Street , junto con Tremonton, Smithfield, Bountiful, Milford y Midvale. Heber City ya formaba parte del programa.

La gerente del programa, Chelsea Gauthier, señaló que Utah Main Street es un esfuerzo de revitalización económica basado en la conservación.

"Somos realmente una red de miembros de la comunidad en todo el estado, tanto rurales como urbanos, muy comprometidos con la revitalización de los distritos comerciales históricos", comentó el 22 de julio en el programa Local News Hour de KPCW. "Buscamos un compromiso con los esfuerzos impulsados por la propia comunidad para mostrar la verdadera esencia de nuestros lugares únicos".

El programa, perteneciente a la Oficina de Conservación Histórica de Utah, es uno de los 45 en todo el país que forman parte de la organización nacional sin fines de lucro Main Street America .

Gauthier explicó que su equipo aplica el enfoque de cuatro pilares de Main Street America: organización, promoción, diseño y vitalidad económica.

La organización implica cimentar bases sólidas para un esfuerzo de revitalización sostenible. La promoción posiciona a la calle principal o zona céntrica como el centro neurálgico de la comunidad. El diseño mejora el espacio físico, mientras que la vitalidad económica se enfoca en apoyar tanto a los comercios nuevos como a los existentes.

Gauthier añadió que el modelo se adapta a las metas específicas de cada localidad.

"Reconocemos el patrimonio e identidad local, y trabajamos de la mano con la comunidad dando voz a lo que ellos mismos desean mejorar", afirmó.

La directora ejecutiva de la Historic Park City Alliance, Ginger Wicks, mencionó que es probable que Park City esté un paso adelante en comparación con otras comunidades de esta nueva cohorte, ya que actualmente trabaja en un Plan del Área de Main Street para renovar la zona antigua (Old Town).

El programa ofrece diversos beneficios, entre ellos el acceso a subvenciones como la beca Rural Revive & Reside de $90,000 dólares, disponible hasta el 18 de septiembre.

"Sentimos que hay mucho por aprender para seguir impulsando el distrito histórico, especialmente en lo relativo a lograr que los residentes locales regresen a la calle principal", comentó Wicks. "Les abrirá las puertas a una gran cantidad de recursos a los que de otro modo no tendrían acceso".

Gauthier detalló que las comunidades recopilan datos sobre propiedades desocupadas y registros de empleo para identificar alternativas de revitalización. Posteriormente, el programa asigna a un arquitecto especializado en conservación para evaluar los inmuebles históricos.

"Analizamos aspectos como el desarrollo de construcciones integradas de manera adecuada dentro de un distrito histórico, entre otras acciones de esa índole", explicó Gauthier.

Según la funcionaria, la efectividad de este proceso está demostrada. Los indicadores de Main Street America reflejan un retorno de $23 dólares por cada dólar invertido en la operación del programa.

Recientemente, Logan se convirtió en la primera ciudad de Utah en obtener las acreditaciones estatal y nacional de Main Street por su crecimiento económico basado en la conservación.

En 2026, casi 30 comunidades de Utah forman parte del programa Utah Main Street.

Artículo traducido por María Camperos.

