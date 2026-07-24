Recycle Utah invita a la región de Wasatch Back a eventos y comidas ecológicas este verano

La organización con sede en Park City trabaja para desviar residuos del vertedero local, al tiempo que educa a los residentes sobre cómo contribuir.

Recycle Utah se está acercando a la comunidad de Wasatch Back con eventos centrados en la sostenibilidad este verano.

El director ejecutivo, Andy Hecht, señaló que el centro volverá a realizar su barbacoa informal el 28 de julio.

"Justo después del trabajo, alrededor de las 5 p. m., sacamos nuestra parrilla Big Green Egg", comentó Hecht durante el programa Local News Hour de KPCW el 22 de julio . "Organizamos una pequeña reunión para amigos y familiares de Recycle Utah. Traigan hamburguesas, traigan algunas bebidas y vengan a pasar un buen rato".

La cena anual 100-Mile Meal de la organización sin fines de lucro se llevará a cabo el 22 de agosto en Red Pine Lodge. Con un menú elaborado exclusivamente con ingredientes obtenidos en un radio de 100 millas alrededor de Park City, el evento tiene un cupo limitado a 200 personas de 4:30 p. m. a 7:30 p. m.

"Vail hace un trabajo increíble", afirmó Hecht. "A sus chefs les encanta participar en esta cena porque les permite ser creativos. Piensan de manera innovadora con los ingredientes que reciben y preparan una comida fabulosa".

Después de la cena, el centro presentará los planes para sus nuevas instalaciones durante el Recycle Utah Rendezvous, que se extenderá hasta las 10 p. m.

La mudanza permitirá ampliar el espacio educativo de la organización y aumentar su capacidad de reciclaje.

"Estamos entusiasmados de compartir con nuestra comunidad el rumbo que está tomando Recycle Utah, y esta es finalmente la oportunidad que tenemos para mostrarlo a todos", agregó.

El grupo prevé iniciar las obras de construcción en marzo de 2027.

Quienes deseen apoyar la causa pueden asistir a la velada completa por $300 dólares o sumarse únicamente al Rendezvous más tarde por $100 dólares.

Los detalles completos y las entradas están disponibles aquí.

Recycle Utah es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.