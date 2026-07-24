Song Summit combina música, mentoría y salud mental en Park City

Song Summit llevará música, cine, gastronomía y mindfulness a Park City del 27 al 29 de agosto.

Los asistentes podrán disfrutar de artistas como Jim James de My Morning Jacket, probar platillos preparados por reconocidos chefs y tomar clases de yoga en Library Field.

El festival de este año también amplía Summit Rising, un programa de mentoría de la fundación Song Summit que conecta a músicos emergentes con artistas consolidados.

El objetivo es ayudar a los jóvenes músicos a desenvolverse en la industria del entretenimiento, explicó el gerente del programa Summit Rising, Ford Huntington.

"Existe una brecha bastante grande entre empezar a tocar música e ingresar a la industria y lograr realmente una carrera sostenible", comentó Huntington durante el programa Local News Hour de KPCW. "Creo que mucha gente se pierde en ese trayecto. Por eso, buscamos orientarlos sobre cómo funcionan los procesos en la música y brindarles oportunidades de mentoría".

El programa refuerza el enfoque central del festival: la sanación y la recuperación del consumo de sustancias.

"El consumo de sustancias es sumamente frecuente en la industria musical en general", señaló Huntington. "Probablemente sea una de las pocas industrias en las que es totalmente aceptable beber en el trabajo. Interactuar con todo tipo de sustancias no es un gran tabú, y creo que esa falta de límites puede facilitar que las personas terminen descarriándose".

Junto con talleres de composición y presentaciones en vivo, los 10 participantes se reunirán con artistas de amplia trayectoria para dialogar sobre la longevidad profesional, la recuperación y el bienestar.

"Creo que no solo se trata de ofrecer todos estos recursos de bienestar a los artistas, sino también de facilitarles el contacto con otros colegas que quizás ya han pasado por momentos difíciles. Eso aporta perspectiva y ayuda a evitar que cometan los mismos errores", agregó Huntington.

La organización busca generar un impacto duradero en la comunidad, afirmó Paige Anderson, cofundadora y directora ejecutiva interina de la fundación Song Summit.

"Escuchamos constantemente comentarios como: 'Esto realmente me ayudó en mi proceso de bienestar' o 'Logré sobriedad gracias a lo que están haciendo'", expresó. "Ves un impacto real y eso es verdaderamente lo que nos motiva a seguir adelante".

Song Summit ofrecerá eventos en distintos puntos de Park City del 27 al 29 de agosto.

Las entradas y más información están disponibles aquí.

Artículo traducido por María Camperos.

