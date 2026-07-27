Compran en subasta por $24 millones condominios sin terminar en Canyons Village

El desarrollo de condominios de 120 unidades, propiedad de Wolfgramm Capital, lleva años inconcluso en el área de Frostwood Village, dentro de Canyons Village en Park City Mountain.

OKOA Capital adquirió The Ascent Park City en subasta el 22 de julio. Según los registros del condado de Summit, la empresa indica que Wolfgramm incurrió en incumplimiento de pago de un préstamo de $30 millones el pasado mes de octubre.

Los registros también muestran que OKOA acreditó $24 millones de la deuda pendiente hacia la compra, en lugar de aportar dinero en efectivo adicional. Se desconoce si hubo otras ofertas.

El grupo de crédito privado con sede en Park City está trabajando en planes para completar The Ascent, de acuerdo con el socio Jason Meyer.

“Los siguientes pasos consisten en comenzar a analizar el costo de finalización y las diversas opciones que podrían permitir a las personas recuperar el dinero invertido”, escribió en un correo electrónico.

OKOA fue nombrada en una demanda presentada el 15 de julio por siete personas —quienes entregaron miles de dólares como depósito para los condominios— con el fin de bloquear la subasta. En la demanda alegan que Wolfgramm “comenzó a tener problemas” con el proyecto The Ascent desde 2021.

La jueza del tercer distrito, Patricia Kuendig, autorizó la venta, y la demanda continúa pendiente al 24 de julio. Las filiales de OKOA y Wolfgramm, también mencionadas en el proceso, no han respondido aún ante el tribunal.

Los demandantes solicitan que la corte reconozca que tienen una participación sobre The Ascent, a pesar de no haber concretado el cierre de la compra de sus unidades.

The Ascent Park City se observa inconcluso en Canyons Village el 22 de julio de 2026, fecha de la venta fiduciaria.

Connor Thomas / KPCW The Ascent Park City se observa inconcluso en Canyons Village el 22 de julio de 2026, fecha de la venta fiduciaria.

Wolfgramm, una firma de capital privado con sede en Texas, también enfrenta varias otras demandas de contratistas. The Salt Lake Tribune informa que sus reclamos suman hasta $14 millones.

El condado de Summit señala que las filiales de Wolfgramm no pagaron decenas de miles de dólares en impuestos sobre la propiedad el año pasado, incluidos los impuestos de unidades en The Ascent y en el Waldorf Astoria, ubicado justo enfrente.

Wolfgramm fue fundada en 2021 , el mismo año en que comenzó la construcción de The Ascent .

En 2022, la firma adquirió el hotel Waldorf Astoria ubicado justo enfrente por una suma no revelada. En ese momento, prometió “inyectar” $60 millones en mejoras a la propiedad.

El hotel continúa en funcionamiento, pero se prevé que pierda la marca de lujo de Hilton el próximo año.

El agente de bienes raíces Wayne Levinson, quien vende propiedades en el Waldorf Astoria, indicó en febrero que lo más probable es que el hotel adopte una marca diferente de alta gama en algún momento después de abril de 2027.

En 2028, está prevista la apertura de un nuevo Waldorf Astoria en la nueva base East Village de Deer Valley Resort, la cual también albergará un Four Seasons y un Grand Hyatt.

Artículo traducido por María Camperos.

