El suministro de agua de Park City se mantiene estable a pesar de la sequía

El director de Servicios Públicos de Park City, Clint McAffee, señaló que las inversiones de la ciudad en fuentes de agua diversas y sólidas —que incluyen tres pozos, dos túneles mineros y manantiales— sirven de mucho a los residentes en épocas de sequía. La población también ha colaborado ahorrando agua.

"Nuestra demanda en el día pico fue menor este año como comunidad", afirmó McAffee el lunes en el programa Local News Hour de KPCW. "El año pasado, el 8 de agosto, suministramos 8.4 millones de galones en nuestro día pico. Este año, el 24 de junio, fue de 7.75 millones de galones, y eso incluye el aumento en el suministro a la zona de Snyderville Basin. Por lo tanto, creo que esta comunidad está haciendo un excelente trabajo con la conservación".

Por su parte, la gerente de Calidad del Agua, Michelle De Haan, indicó que los acuíferos de la ciudad se recargan cada año y que las autoridades no han observado cambios en los niveles de agua de los pozos ni concentraciones más altas de minerales.

"Ciertamente estamos viendo un rendimiento un poco menor en los túneles y manantiales este año", explicó. "Sin embargo, por lo general esas son fuentes a más largo plazo que se ven afectadas tras un par de años de distintos problemas. Desde la perspectiva de la calidad del agua, no vemos ninguna diferencia relacionada con las condiciones de sequía".

Ante los incendios que se registran en el Wasatch Back y en todo el estado, McAffee aclaró que el sistema público de agua potable de la ciudad no está diseñado para combatir incendios forestales. No obstante, Park City cuenta con suficiente almacenamiento para sofocar incendios estructurales y está preparada para el peor de los casos.

La demanda de agua en verano alcanza hasta unos 8 millones de galones diarios. McAffee señala que alrededor de 3 millones se destinan al uso doméstico en interiores, mientras que la mayor parte del resto se utiliza para el riego en exteriores, incluyendo campos de golf, canchas deportivas y céspedes.

Según McAffee, los dos campos de golf ubicados dentro de los límites urbanos son los mayores consumidores de agua durante el verano. Indicó que la cantidad utilizada varía según el clima y la estación, oscilando entre unos pocos cientos de miles de galones diarios y aproximadamente un millón de galones al día.

La demanda en interiores se mantiene cerca de los 3 millones de galones diarios durante el invierno, mientras que los centros de esquí —incluidos Deer Valley y Park City Mountain— pueden llegar a utilizar hasta 6 millones de galones al día para la fabricación de nieve.

"Esa demanda es más fácil de controlar porque se trata de solo dos clientes y, si nos vemos en un apuro, son excelentes socios", comentó. "Podemos llamarlos y decirles: 'Oigan, tenemos un problema aquí; necesitamos recortar un poco'. En verano no es tan así, ya que tenemos 6,000 clientes a los que, ya sabes, no puedes contactar uno a uno".

McAffee añadió que Park City contratará a un consultor para estudiar las tarifas de agua y determinar si los cobros a los usuarios son justos, equitativos y acordes con las políticas de la ciudad.

El concejo municipal tiene programada una sesión de trabajo sobre las tarifas de agua para el 3 de septiembre.

Artículo traducido por María Camperos.