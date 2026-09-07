La Cámara de Comercio de Park City reflexiona sobre un año difícil y se muestra optimista respecto al futuro

La Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City celebró su reunión anual este jueves. La presidenta y directora ejecutiva, Jennifer Wesselhoff, señaló que el año pasado fue difícil para las más de 1,000 empresas locales que la organización representa en todo el condado de Summit.

La temporada de invierno 2025-2026 registró acumulaciones de nieve bajas sin precedentes. Esto derivó en una menor afluencia de visitantes y en una caída en los ingresos por impuestos a las ventas en Park City; marzo tuvo un descenso de $1.4 millones de dólares, aproximadamente un 20% menos en comparación con 2025.

Sumado al flojo invierno, la comunidad enfrentó condiciones económicas nacionales adversas, incluyendo el aumento en los costos de energía, así como la disminución del turismo internacional y del gasto de los consumidores. Sin embargo, Wesselhoff afirmó que Park City y el condado de Summit superaron los desafíos gracias a la colaboración.

“Nos unimos, nos apoyamos mutuamente, nos promocionamos entre nosotros y afrontamos la incertidumbre juntos”, manifestó. “Somos una comunidad que se fortalece cuando se mantiene unida”.

A pesar de que la actividad turística disminuyó, Wesselhoff indicó que la comunidad se recuperó gracias al Festival de Cine de Sundance, el Kimball Arts Festival, el Forum Fest y el Chef’s Table Festival.

Asimismo, ve señales alentadoras para el próximo año. La segunda temporada de la serie de Paramount “Marshals” se filmará nuevamente en los condados de Summit y Wasatch este año , con la ayuda de un incentivo fiscal estatal para la industria cinematográfica.

La secuela de “Yellowstone” filmó su primera temporada en la zona a finales de 2025.

“Según la Oficina de Cine de Utah, el equipo de 'Marshals' de CBS gastó más de $4 millones de dólares en nuestra comunidad del condado de Summit mientras filmaban aquí”, indicó Wesselhoff.

La competencia de halfpipe "Snow League" de Shaun White debutará en Park City Mountain este invierno, ocupando el fin de semana que dejó libre el Festival de Cine de Sundance .

La Copa del Mundo de la FIS en Deer Valley Resort y los restaurantes de Park City destacados en la p rimera Guía Michelin del Suroeste también impulsarán las visitas, afirmó Wesselhoff.

Aun así, señaló que la industria de la hospitalidad debe estar atenta a ciertas presiones futuras, como el costo de la energía y los pasajes aéreos. Wesselhoff explicó que los consumidores están comenzando a priorizar viajes personalizados y enfocados en experiencias.

“Observamos ventanas de reserva más cortas y una mayor dependencia de asesores de viajes, y estamos viendo un crecimiento real en el turismo multigeneracional, de bienestar, de aventura, gastronómico y deportivo”, detalló.

Para respaldar la economía turística, Wesselhoff adelantó que la cámara actualizará su plan estratégico de cinco años con el fin de alinearlo con las prioridades olímpicas de Utah para 2034. El equipo también evaluará cómo incorporar más oportunidades en el ámbito del arte, la cultura, la música, la gastronomía y la recreación tanto de invierno como de verano.

Wesselhoff añadió que la población local constituirá otra prioridad.

“También enfocaremos nuestra atención hacia el interior, generando conciencia sobre la marca Mountainkind aquí mismo en la comunidad, porque al final del día, son todos ustedes y los residentes quienes realmente hacen que Park City y el condado de Summit sean tan especiales”, puntualizó.

La cámara contó con un presupuesto de $14 millones de dólares el año pasado, financiado principalmente por el Impuesto al Hospedaje (Transient Room Tax) del condado de Summit.

De acuerdo con el informe anual de la cámara , $8 millones se destinaron al mercadeo y la atracción de visitantes, mientras que $1 millón se asignó a programas y servicios empresariales. Se gastaron otros $800,000 dólares en la gestión sostenible del destino (destination stewardship) y casi $650,000 se dirigieron a la educación y gestión del visitante.

La Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

