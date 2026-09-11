Ivory Development solicita al estado de Utah aceptar más solicitudes para la creación de municipios

El desarrollador Ivory Homes quiere que los líderes estatales amplíen el proceso de "municipios preliminares" para aceptar más de dos solicitudes por año.

Se trata de la polémica ley estatal que permite a los propietarios de terrenos crear municipios en áreas no desarrolladas, lo que ha provocado una disputa sobre si el estado o los líderes locales deben tener mayor peso en las decisiones de desarrollo urbano.

Bajo la ley actual, la Oficina de la Gobernadora Teniente de Utah solo puede aceptar dos solicitudes al año. La propuesta de Ivory para fundar un pueblo de más de 500 viviendas en Browns Canyon quedó fuera para el ciclo 2026 debido a que no logró enviar la solicitud a tiempo.

Una copia de un correo electrónico de agosto, obtenida por KPCW mediante una solicitud de registros públicos, muestra que la constructora busca expandir el programa.

En un mensaje dirigido a expertos en políticas públicas, abogados y legisladores, el presidente de Ivory Development, Chris Gamvroulas, sugirió modificaciones a un borrador de ley sobre esta herramienta. El proyecto de ley aún no es de acceso público.

“Como asunto prioritario, debe eliminarse el límite de solo 2 municipios preliminares por año”, escribió. “Tras gastar cientos de miles de dólares durante 18 meses intentando trabajar de buena fe con un condado sin encontrar un punto medio, resulta irrazonable no tener ningún recurso”.

Gamvroulas sostuvo que la ley es necesaria cuando los gobiernos locales “no logran realizar avances significativos en las necesidades de vivienda o no ofrecen un proceso objetivo para evaluar las propuestas de desarrollo”.

Asimismo, afirmó que la zonificación y el plan general del condado de Summit imposibilitan que los propietarios presenten “propuestas significativas sobre el uso del suelo”.

Por su parte, el administrador del condado de Summit, Shayne Scott, aseguró que el gobierno local está a favor de la vivienda.

“Creo que se nos está señalando injustamente como contrarios al crecimiento o a la vivienda, lo cual no es el caso en absoluto”, afirmó. “Como hemos documentado bien, estamos a favor de un crecimiento correcto, gestionado y bien planificado”.

Scott citó las recientes aprobaciones de un cambio de zonificación en Junction Commons —donde alrededor del 60% de las 370 unidades serán de interés social — y para el proyecto Crossroads at Silver Creek , que incluirá 70 viviendas a precio de mercado y 20 de costo accesible.

“Estamos a favor de la vivienda”, señaló. “De lo que no estamos a favor es de que surja un desarrollo habitacional en un lugar donde no lo hemos planificado ni hemos instalado infraestructura, y ciertamente no queremos terminar pagando los platos rotos si algo sale mal”.

Líderes de los condados de Summit y Wasatch han expresado su rechazo a que los desarrolladores “ usurpen el control local sobre el uso del suelo ”. Scott agregó que eliminar el límite de dos solicitudes para municipios preliminares sería “ir en la dirección equivocada”.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, afirmó que su condado también se opone al cambio. El 2 de septiembre, Wasatch aprobó una resolución exigiendo la derogación del programa de municipios preliminares . Esto ocurrió tras la advertencia del gobernador Spencer Cox de retirar fondos a los " condados que declaren abiertamente la guerra " al estado por temas de crecimiento.

Gamvroulas confirmó que está trabajando con legisladores en las modificaciones propuestas, pero declinó hacer más comentarios. Anteriormente declaró a KPCW que Ivory presentó la solicitud de municipio preliminar “como una medida de contingencia”.

“Tenemos experiencia previa y serias dudas sobre si un proyecto de esta magnitud puede procesarse de manera oportuna y predecible”, dijo en enero.

Gamvroulas también señaló lo que considera fallas en el proceso de solicitud, ya que la ley establece que se aceptan las dos primeras solicitudes recibidas cada año calendario.

“El año pasado se presentaron 4 solicitudes con 30 segundos de diferencia entre sí”, escribió. “Debe haber una mejor manera de llevar a cabo este proceso. Si se elimina el límite de 2 por año, esto dejará de ser un problema”.

Las cuatro solicitudes correspondían a la región de Wasatch Back , incluyendo tres en el condado de Wasatch y la propuesta de Ivory en el condado de Summit.

Otros desarrolladores fueron incluidos en copia en el correo de Ivory, entre ellos Philo Development, impulsor del proyecto Wasatch Highlands al este de Heber, y Willow, un municipio preliminar proyectado desde 2025 cerca de Kanab.

La oficina de la gobernadora teniente declinó hacer comentarios sobre las reformas propuestas debido a litigios en curso.

El senador del condado de Weber, Calvin Musselman, y la representante del condado de Morgan, Tiara Auxier, ambos incluidos en el correo de Ivory, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de KPCW realizada el 10 de septiembre. Auxier presentó el año pasado un proyecto de reforma que no prosperó , el cual buscaba permitir a los condados opinar durante el proceso de municipios preliminares.

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Connor Thomas contribuyó a este reporte.

Artículo traducido por María Camperos.

