Bruno, el perro K-9 de la Policía de Park City, se encuentra de "buen ánimo" a pesar de las graves lesiones

Agentes policiales, el perro K-9 Bruno y la Patrulla de Autopistas de Utah investigaron el hecho tras el reporte de un dispositivo sospechoso cerca del distribuidor de la Ruta Federal 40 y la Interstatal 80 el martes .

Los oficiales de Park City señalaron que Bruno saltó desde el paso elevado de la Ruta Federal 40, sufriendo la fractura de dos patas y de la mandíbula.

El administrador municipal de Park City, Adam Lenhard, indicó que la prioridad en este momento es la recuperación del canino.

“Hemos recibido muchas preguntas. ¿Volverá a trabajar? No lo sabemos. En este momento, lo único que queremos es verlo recuperado y que vuelva a sentirse bien”, afirmó el 16 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW .

Asimismo, expresó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo brindado.

“Recibimos una oferta sumamente generosa por parte de algunos miembros de nuestra comunidad para cubrir la totalidad de los gastos veterinarios, lo cual apreciamos enormemente”, agregó.

En un comunicado emitido el miércoles por la mañana, el departamento de policía informó que, a pesar de las lesiones, Bruno se encontraba de buen ánimo antes de ingresar a cirugía.

El objeto sospechoso reportado en la autopista el martes resultó ser un sistema de carga de baterías que, según presumen los patrulleros estatales, cayó de un vehículo. Fue declarado fuera de peligro y la autopista se reabrió al tránsito antes de las 11 a. m.

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Artículo traducido por María Camperos.

