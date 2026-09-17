Empleado del Distrito Escolar de Park City es acusado de explotación sexual infantil

En un comunicado, los líderes del distrito señalaron que el trabajo de Harmon no implicaba una interacción directa con los estudiantes.

Según el distrito, “no hay pruebas que sugieran que alguno de nuestros estudiantes se haya visto afectado; sin embargo, continuamos trabajando con las fuerzas del orden y alentamos a cualquier persona que tenga información a presentarse ante las autoridades”.

De acuerdo con los documentos judiciales, se acusa a Harmon de haber enviado 18 archivos de material de abuso sexual infantil a una persona en el Reino Unido en enero de 2025. Los investigadores afirman que el material se compartió a través de una aplicación de mensajería encriptada.

La investigación comenzó luego de que las autoridades del Reino Unido arrestaran a un hombre en 2025 por acusaciones de explotación infantil y revisaran los mensajes de su teléfono. Los investigadores señalaron que dichos mensajes los llevaron hasta Harmon en Utah, por lo que remitieron el caso a las autoridades estadounidenses.

Harmon fue arrestado el 11 de septiembre y realizó su comparecencia inicial ante el tribunal el miércoles. Su próxima audiencia está fijada para el 22 de septiembre ante la jueza del 4.° Distrito, Denise Porter.

Permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Utah sin derecho a fianza.

Si usted o alguien que conoce ha sufrido abuso sexual, hay asistencia disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de la Línea de Ayuda contra la Agresión Sexual de Utah llamando al 801-736-4356.

Artículo traducido por María Camperos.