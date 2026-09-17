Los estudiantes de Park City, Wasatch y North Summit superan las medias estatales en materias fundamentales; South Summit se queda rezagado

La mayoría de los estudiantes de Utah no están alcanzando los estándares estatales en matemáticas, lengua inglesa y ciencias.

Así lo revelan los resultados de las evaluaciones estatales publicados recientemente para el ciclo lectivo 2025-2026.

Cada primavera, los alumnos de 3.º a 8.º grado de todo el estado rinden la prueba RISE (Readiness Improvement Success Empowerment), mientras que los estudiantes de 9.º y 10.º grado toman el examen Utah Aspire Plus. Ambas evaluaciones miden el nivel de suficiencia académica en tres materias fundamentales.

A nivel estatal, casi el 46 % de los estudiantes de Utah alcanzó el nivel de suficiencia en Lengua Inglesa, el 43 % en Matemáticas y el 50 % en Ciencias.

El Distrito Escolar de South Summit registró un desempeño que se situó en la media estatal o por debajo de ella. Aproximadamente el 39 % de sus estudiantes demostró suficiencia en Lengua Inglesa, el 43 % en Matemáticas y casi el 47 % en Ciencias.

Durante la reunión del Consejo de Educación celebrada el lunes, el superintendente Greg Maughan explicó que los puntajes del distrito suelen sufrir caídas cada vez que el estado implementa un nuevo sistema de evaluación. Por su parte, la directora de Enseñanza y Aprendizaje de South Summit, Shelley Halverson, señaló que el distrito incorporó tres entrenadores pedagógicos para brindar apoyo a los docentes —sumando un total de cuatro— con el objetivo de elevar las calificaciones.

“Lo hemos identificado como un problema sistémico”, afirmó Halverson. “Al igual que un atleta —ya sea que hayas sido entrenador, deportista o, en mi caso, estudiante de piano—, no es posible mejorar si no se cuenta con apoyo”.

Los demás distritos escolares del Wasatch Back registraron resultados superiores a los promedios estatales.

El Distrito Escolar de Park City encabezó la región, con un 68 % de alumnos proficientes en Lengua Inglesa, un 61 % en Matemáticas y un 73 % en Ciencias.

En el Distrito Escolar de Wasatch, más del 59 % de los estudiantes alcanzó el nivel exigido en Lengua Inglesa, casi el 57 % en Matemáticas y el 61 % en Ciencias. Por su parte, en el Distrito Escolar de North Summit, casi el 53 % de los alumnos cumplió con los parámetros en Lengua Inglesa, el 55 % en Matemáticas y el 63 % en Ciencias.

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Artículo traducido por María Camperos.

