Evento gratuito destaca el futuro del desarrollo de Kimball Junction

El condado de Summit invita a los residentes a asistir este sábado al Centro PEAK (PEAK Center) para echar un vistazo a sus instalaciones.

Se trata de la antigua sede de Skullcandy que el gobierno del condado adquirió , en lugar de edificar un centro de servicios totalmente nuevo en Kimball Junction.

PEAK responde a las siglas en inglés de "participación pública en Kimball" (public engagement at Kimball), y el edificio albergará todos los servicios del condado que estaban disponibles en el Edificio Sheldon Richins, incluida la biblioteca.

El evento del sábado para inaugurar el edificio recién remodelado se llevará a cabo de 11 a.m. a 2 p.m., y a la 1 p.m., los asistentes podrán participar en una cadena humana ceremonial para trasladar libros entre la antigua biblioteca y la nueva.

Connor Thomas / KPCW

Connor Thomas / KPCW El Centro PEAK (PEAK Center) se muestra en una imagen de mayo de 2026.

"Decimos que es solo un vistazo preliminar porque aún no está oficialmente listo. Pero tenemos una hermosa biblioteca nueva que queremos mostrar a la gente, la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y espacios para reuniones del concejo", declaró la subdirectora del condado, Janna Young, en el programa "Local News Hour" de KPCW el 29 de septiembre. "Realmente es un momento muy emocionante en el condado de Summit y estamos ansiosos por compartirlo con todos".

El entorno alrededor del Centro PEAK también está a punto de cambiar de manera drástica.

Six Ridge Partners, anteriormente conocida como Dakota Pacific Real Estate, construirá cientos de viviendas y un nuevo centro urbano de uso mixto al que denominará Altus Station .

Debajo de eso, un estacionamiento subterráneo dará acceso al ampliado Centro de Transbordo de Kimball Junction de High Valley Transit.

Six Ridge también planea construir el nuevo Kimball Art Center, un nuevo Centro de Visitantes de Park City y espacios de oficinas para organizaciones sin fines de lucro.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) proyecta agregar carriles para el tráfico vehicular en la zona.

Asimismo, el condado desea que l os residentes voten sobre tres opciones para un nuevo puente peatonal sobre la Ruta Estatal 224, entre Olympic Parkway y Ute Boulevard.

"Me da vueltas la cabeza solo de repasar esa lista, por lo que sinceramente pensamos que este era un gran momento para invitar a la comunidad a pasar el día con nosotros y nuestros socios en Kimball Junction para conocer estos proyectos, una oportunidad para hablar directamente uno a uno con los profesionales involucrados en estas iniciativas".

El evento del sábado contará con camiones de comida de faláfel y tacos gratuitos, de ahí el nombre del evento "Taco-bout Kimball Junction".

El condado de Summit es patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.