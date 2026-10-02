El evento Shot Ski de Park City 2026 busca romper el récord mundial

La organización local sin fines de lucro espera que 1,430 personas tomen un chupito de manera simultánea durante la décima edición anual del evento benéfico Shot Ski en Main Street, Park City.

Esa cifra representa un incremento respecto a los 1,410 adultos que participaron el año pasado .

El evento, exclusivo para mayores de 21 años, se organiza en colaboración con High West Distillery. Para lograr la hazaña de romper el récord, los participantes se distribuirán en forma de herradura y beberán de 550 esquís ensamblados mediante pernos, con tres vasos de chupito montados sobre cada esquí.

La organización del evento toma varios meses, según explicó el miembro del club rotario Jim Whitney.

"Comenzamos con la planificación y los preparativos básicamente en mayo", señaló Whitney el 29 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW . "Reparamos los esquís donados que hemos recibido y luego un camión grande los traslada hasta la parte alta de Main Street, donde los empezamos a colocar uno por uno. Se unen mediante un pequeño perno con tuerca de mariposa y después colocamos todos los vasos de chupito".

Detalló que 125 voluntarios colaboran en el montaje de la estructura.

El evento también funciona como una competencia amistosa entre el Park City Sunrise Rotary y los clubes de Breckenridge Rotary. Whitney comentó que la organización de Park City fue superada por su rival de Colorado el año pasado.

"Tenemos una especie de acuerdo de caballeros donde solo nos superamos por unos 10 lugares para mantener viva la competencia", indicó Whitney. "El objetivo principal es mantener la tradición porque todo es por una buena causa en ambos lados".

El evento recaudó $82,000 el año pasado. Para esta edición, la organización sin fines de lucro proyecta recaudar $86,000. Dichos fondos provienen tanto de patrocinadores como de la venta de entradas.

Monika Guender, también integrante del club rotario, señaló que más de la mitad de los fondos se distribuirán a organizaciones comunitarias locales a través de subvenciones.

"El año pasado entregamos $50,000 a 39 organizaciones, todas locales y de la comunidad. Eso es algo de lo que High West, como parte de su patrocinio, quería asegurarse: que beneficiara directamente a la comunidad", afirmó Guender. "Hemos podido financiar programas verdaderamente grandiosos".

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran Summit Land Conservancy, Peace House, People's Health Clinic y el Egyptian Theatre.

Las puertas de acceso en Main Street abrirán a mediodía y el levantamiento simultáneo de los esquís se llevará a cabo a las 2:00 p.m.

Para más información, visite parkcityshotski.com .

Artículo traducido por María Camperos.

