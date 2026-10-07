Summit Land Conservancy protege otras 200 acres de espacio abierto

Otras 200 acres de espacio abierto han quedado protegidas frente a futuros desarrollos urbanísticos, concentrándose casi la mitad de esa superficie en el valle de Kamas.

La directora ejecutiva de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox, informó que la organización adquirió recientemente una servidumbre de conservación (conservation easement) de 99 acres en Kamas.

"El valle de Kamas es una de nuestras máximas prioridades", declaró Fox el martes en el programa Local News Hour de KPCW. "Constituye una cuenca hidrográfica fundamental para el Gran Lago Salado y genera agua a partir de las precipitaciones de nieve y lluvia en las montañas Uinta al este y en West Hills al oeste; esa agua aflora en el valle de Kamas y fluye a través de Beaver Creek. Si asfaltáramos el valle de Kamas y construyéramos una gran cantidad de viviendas allí, las consecuencias para esa cuenca serían verdaderamente desastrosas".

Asimismo, se han protegido otras 100 acres en el valle de Ogden, cerca de Huntsville.

Fox añadió que también avanzan dos servidumbres de conservación adicionales en Oakley. Se prevé que el Concejo Municipal de Oakley evalúe servidumbres que abarcan 40 acres y otras 450 acres pertenecientes a la propiedad de la familia Ure, las cuales eventualmente podrían incluir senderos recreativos para ciclismo y senderismo.

Se espera que dicha propuesta se presente ante el concejo municipal a finales de este mes.

"El condado prevé que varias otras parcelas no contiguas de la familia Ure terminen en manos de distintos propietarios agrícolas. Por ello, proyectamos servidumbres independientes, anticipando esa futura división de la propiedad".

Otro de los proyectos involucra un predio de 10 acres en Oakley que, según Fox, ha tomado mucho más tiempo de lo previsto.

Explicó que un grupo de residentes se acercó a la organización en 2016 para proponer la creación de un sendero a lo largo del río Weber a su paso por la localidad. La iniciativa requería coordinar con tres propietarios distintos, dueños de 10 lotes individuales de un acre cada uno. Diez años después, la entidad continúa articulando los acuerdos.

"Tuvimos que negociar con distintos propietarios para adquirirlos", señaló. "Estamos consolidando un fondo rotatorio de oportunidad que permite recibir donaciones. Empleamos esos recursos para retirar terrenos del mercado inmobiliario y luego reembolsamos al fondo una vez que ingresan los fondos destinados formalmente a la conservación. De este modo, el dinero protege tierras una y otra vez; logramos utilizarlo para adquirir cuatro acres el año pasado, repusimos el fondo y la semana pasada cerramos la compra de un enclave central dentro de esas 10 acres. Eventualmente, el condado adquirirá las cinco acres finales para completar esta gran área de conservación".

Por último, Fox anunció que la organización llevará a cabo diversos eventos próximamente, entre los que destacan una travesía temática nocturna con Park City Ghost Tours y un almuerzo informativo para voluntarios.

Artículo traducido por María Camperos.