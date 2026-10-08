El Concejo Municipal de Park City evalúa reactivar las subvenciones para negocios locales de cara a los Juegos de 2034

El Concejo Municipal de Park City evaluará este jueves si reactivará un programa de subvenciones para el desarrollo económico .

Este apoyo financiero se ofreció entre 2006 y 2022 para ayudar a las pequeñas empresas a iniciar operaciones, reubicarse, retener personal o expandirse de manera alineada con las prioridades de la ciudad. El administrador municipal de Park City, Adam Lenhard, detalló que los 16 beneficiarios anteriores recibieron montos de entre $7,000 y $30,000 dólares.

Ahora, la administración local analiza si es conveniente reanudar el programa y, de ser así, bajo qué enfoque debería estructurarse.

"Nuestras empresas locales enfrentan severas adversidades, ya sea por el tema de los aranceles o por el incremento en los costos de combustible", señaló Lenhard el 7 de octubre en el programa Local News Hour de KPCW . "Ante esto, el concejo se plantea: '¿Cómo podemos respaldar de mejor manera a esos comercios locales? ¿Cómo asegurarnos de que sigan siendo competitivos y mantengan sus operaciones?'".

El personal municipal sostuvo reuniones con representantes de la Cámara de Comercio de Park City, la Historic Park City Alliance, la Asociación de Hospedaje del Área de Park City y líderes de Prospector Square. Lenhard indicó que estas organizaciones identificaron varias necesidades clave, entre ellas la asistencia para atraer clientes y la reducción de obstáculos operativos y de expansión.

Explicó que una de las alternativas es restituir el esquema de subvenciones anterior.

Asimismo, el concejo podría modificar el programa con el objetivo de ayudar a las empresas locales a prepararse de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

"Podría enfocarse, por ejemplo, en otorgar menos subsidios generales para la puesta en marcha de negocios y destinar más recursos a ayudar a que los comercios alcancen capacidad operativa, cumplan con las normativas y realicen mejoras de capital, garantizando que, para cuando lleguen los Juegos, los operadores locales tengan éxito", explicó Lenhard.

Otra opción sobre la mesa es implementar una ayuda temporal para los establecimientos afectados por obras de infraestructura de gran envergadura o por desaceleraciones económicas.

En debates previos, el concejo había manifestado su inquietud respecto a la equidad e imparcialidad al otorgar fondos públicos a empresas privadas. Al respecto, el personal técnico sugirió que, en lugar de aportes directos, la ciudad podría ofrecer un programa basado en servicios profesionales compartidos y mentorías.

El concejo se reunirá este jueves a las 4:00 p. m. en el Ayuntamiento.

Park City Municipal brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

