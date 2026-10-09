Vivienda de consumo energético nulo (net-zero) en Park City gana premio nacional de sostenibilidad 2026.

La residencia de Ken Wilson en Park Meadows recibió el premio Metropolis Planet Positive Award 2026 en la categoría de viviendas unifamiliares, durante una ceremonia celebrada en septiembre en San Francisco.

La revista de arquitectura y diseño de interiores Metropolis otorga este reconocimiento a proyectos enfocados en la sostenibilidad, la salud y el bienestar.

La casa, diseñada por Wilson y construida por PJ Builders, finalizó su construcción en 2024 y fue distinguida este año por su diseño innovador .

Ken Wilson Design Vista interior de la residencia de Ken Wilson en Park Meadows, Park City, Utah.

Wilson afirmó que considera que esta es la primera residencia totalmente eléctrica y de consumo energético nulo (net-zero) en Park City propiamente dicho.

"Siempre me sorprendió un poco que en una zona como Park City no hubiera más casas como la mía, que intenten abordar esta idea de: ¿qué pasaría si pudieras construir una casa de energía cero diseñada en función de la salud y el bienestar?", comentó Wilson en el programa Local News Hour de KPCW .

Wilson se ha dedicado al diseño sostenible durante casi tres décadas. Su firma diseñó las sedes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Sociedad Audubon y Greenpeace.

También colaboró en el desarrollo de los estándares de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés), un sistema global de certificación para edificaciones sostenibles.

Wilson explicó que su experiencia le permitió construir una residencia dotada de un alto nivel de aislamiento térmico, paneles solares, ventanas con triple acristalamiento y un sistema de calefacción geotérmica.

Reconoció que algunas de estas características pueden incrementar los costos iniciales de construcción.

"Muchas de las soluciones que implementas en una casa de energía cero cuestan un poco más porque implican una mayor calidad", señaló.

Sin embargo, destacó que la reducción en los costos energéticos permite amortizar esa inversión con el paso del tiempo.

"Si no pagas facturas de energía durante los próximos 30 años, puedes destinar ese ahorro a cubrir lo que invertiste originalmente", afirmó Wilson.

Finalmente, Wilson expresó su deseo de que el proyecto sirva como modelo para otros propietarios que estén considerando la construcción de alto rendimiento energético.

Artículo traducido por María Camperos.

