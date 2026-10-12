Vail enfrenta una segunda demanda de accionistas por cuestiones antimonopolio

Un accionista en Florida demandó a Vail Resorts en el tribunal federal de Colorado, alegando que los miembros de su junta directiva expusieron a la empresa a responsabilidad legal y daños económicos.

La demanda, presentada el 5 de octubre, se considera una acción derivada (derivative action) debido a que el accionista, Thomas Stewart, entabló el litigio contra la junta directiva en representación de la propia compañía.

Vail es propietaria de 42 centros de esquí en cuatro países, incluido Park City Mountain.

Además de indemnizaciones económicas, la demanda de Stewart podría derivar en medidas correctivas de conducta, lo que significa que un juez podría obligar a Vail a reformar sus políticas internas.

El recurso se asemeja estrechamente a otra acción derivada interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Colorado en septiembre por Gary Peterson, un accionista de Minnesota.

Ambas demandas se basan en litigios antimonopolio anteriores y sostienen que, de ser cierto lo alegado por los esquiadores en esos casos, los propios accionistas de Vail también sufrieron un perjuicio.

Una de las demandas antimonopolio está relacionada con qué dominios esquiables se incluyen en el Epic Pass, la cual también se dirigió contra Alterra Mountain Company .

La otra está vinculada a los precios de los pases para los medios de elevación e involucra a otros dos operadores de centros de esquí, POWDR y Boyne Resorts.

Con ambos casos aún pendientes, Vail solicitó al tribunal federal de Colorado que suspenda temporalmente la demanda de Peterson. La empresa no había respondido al recurso de Stewart hasta el mediodía del viernes.

Un portavoz de la compañía propietaria de los centros de esquí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por otra parte, la junta directiva de Vail se encuentra bajo la presión de un inversor activista. Oasis Management ha incrementado de forma constante su participación en la empresa y busca reemplazar a miembros del consejo en la junta anual de accionistas a finales de este año.

La fundación EpicPromise Employee Foundation de Vail Resorts brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

