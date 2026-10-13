El programa preescolar de verano de Park City ayuda a los estudiantes a prepararse para el kinder

El Distrito Escolar de Park City ofreció este año, por primera vez, una escuela de verano dirigida a niños de preescolar que necesitaban apoyo académico.

La directora de educación preescolar, Missy Tschabrun, señaló que el programa ayudó a 16 niños de tres y cuatro años a fortalecer sus habilidades de lectoescritura.

"Observamos que su reconocimiento de letras y sus sonidos mejoraron un 25 % durante el verano", explicó el 12 de octubre en el programa Local News Hour de KPCW . "Por lo que estamos muy entusiasmados con esta oportunidad".

El distrito comenzó a dar seguimiento al progreso de los alumnos de preescolar hace dos años.

Tschabrun indicó que los maestros utilizan una evaluación interna para medir si los niños de tres años reconocen letras, números y sonidos. Asimismo, evalúan el desarrollo de sus habilidades sociales.

"¿Puedes jugar con tus compañeros? ¿Puedes seguir instrucciones? ¿Puedes compartir juguetes? Todo eso resulta fundamental", comentó Tschabrun.

Por su parte, las clases para niños de cuatro años aplican una evaluación estatal denominada Perfil de Entrada y Salida de Pre-Kínder (PEEP, por sus siglas en inglés) para medir las competencias en lectoescritura y matemáticas.

Tschabrun afirmó que estas pruebas han sido clave para identificar a los niños que requieren apoyo adicional antes de ingresar al kínder. Tras el éxito del programa piloto, adelantó que el distrito espera sumar un aula más el próximo verano.

"Deseamos expandirnos a dos aulas —una para niños de tres años y otra para los de cuatro— para continuar cerrando esa brecha de aprendizaje", agregó.

Tschabrun subrayó que los maestros de kínder perciben de inmediato cuando los niños han asistido al preescolar.

"Nos comentan con frecuencia en las cuatro escuelas primarias que los niños que pasaron por pre-kínder llegan el primer día sabiendo qué hacer, listos para aprender y entusiasmados por estar en la escuela", afirmó. "En cambio, los niños que no asistieron a nuestro preescolar se muestran muy nerviosos y asustados. Desconocen las rutinas y no están familiarizados con los adultos".

El distrito cuenta con 15 aulas de preescolar distribuidas en sus cuatro escuelas primarias, atendiendo a un total que supera los 200 estudiantes.

Cada escuela primaria organizará una jornada de puertas abiertas (open house) en noviembre para las familias interesadas. La Primaria McPolin la llevará a cabo el 2 de noviembre, Parley’s Park el 4 de noviembre, Trailside el 9 de noviembre y Jeremy Ranch el 11 de noviembre. Todos los eventos se desarrollarán de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

La colegiatura del programa de jornada completa es de $950 dólares mensuales, mientras que las clases de media jornada tienen un costo de $475 dólares mensuales. Las familias pueden acceder a descuentos en la colegiatura según el ingreso medio de su zona.

Artículo traducido por María Camperos.

