© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El alguacil del condado de Wasatch solicita un nuevo juez en el caso de obstrucción

KPCW | By Connor Thomas
Published October 22, 2026 at 10:42 AM MDT
Third District Judge Judge Richard Mrazik looks on during a hearing for Kouri Richins, a Kamas mother of three who wrote a children's book about coping with grief after her husband's death and was later accused of fatally poisoning him Tuesday, Aug. 27, 2024, in Silver Summit.
Rick Bowmer
/
Pool AP
El juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, observa durante una audiencia de Kouri Richins, la madre de tres hijos del valle de Kamas que escribió un libro infantil sobre cómo sobrellevar el duelo tras la muerte de su esposo y que posteriormente fue acusada de envenenarlo mortalmente, el martes 27 de agosto de 2024.

El equipo de defensa del alguacil señala que el juez actual podría ser un testigo potencial.

Jared Rigby afirma que el juez del 3.er Distrito, Richard Mrazik, no puede presidir su juicio por obstrucción de la justicia porque el magistrado podría ser llamado como testigo.

Un gran jurado emitió una acusación formal contra el alguacil del condado de Wasatch en septiembre.

Rigby se ha declarado no culpable del delito grave de segundo grado por obstrucción y de hacer una declaración falsa por escrito, un delito menor de clase B.

Los documentos judiciales de Rigby señalan que la acusación lo culpa de escribir y enviar por correo una carta anónima a la Fiscalía del Condado de Summit para obstaculizar el proceso penal por asesinato contra Kouri Richins.

Parte del dilema para Rigby radica en que Mrazik también presidió el juicio de Richins.

Rigby sostiene que Mrazik tiene conocimiento de primera mano sobre hechos en los que el abogado del alguacil y los fiscales del condado de Summit no están de acuerdo.

El abogado defensor Blake Hamilton indicó que prevé "impugnar el cronograma y el contenido de las comunicaciones del Estado con el juez Mrazik sobre la carta anónima".

La carta contenía acusaciones sobre presuntas conductas indebidas pasadas por parte de Eric Mainord, un detective en el caso Richins. Parte del comportamiento alegado ocurrió hace más de una década, cuando Mainord trabajaba en el Departamento de Policía de Heber City.

Dado que el detective era un testigo potencial en el juicio por asesinato, los fiscales revelaron la existencia de la carta al equipo defensor de Richins y al juez Mrazik semanas antes del juicio de febrero.

Rigby sostiene que esa situación convierte a Mrazik en un testigo potencial.

Los jueces no pueden testificar en los casos que presiden, ni emitir comentarios públicos sobre los procesos a su cargo.

Rigby solicitó la descalificación del juez el lunes, y otro magistrado resolverá el asunto.

Richins, quien cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de su esposo ocurrido en 2022, también ha intentado retirar a Mrazik de su caso.

Richins afirma que Mrazik muestra parcialidad, pero su argumento ya fue rechazado anteriormente.

El alguacil del condado de Wasatch señala que no cree que Mrazik tenga un sesgo, prejuicio o conflicto de intereses real. Sin embargo, sostiene que el conocimiento del juez sobre ciertos hechos "podría hacer que una persona razonable cuestione su imparcialidad".

Una audiencia estaba programada para el 4 de noviembre para determinar si se hace pública más información de la acusación de Rigby. No obstante, Mrazik afirmó que no se tomarán más medidas hasta que se resuelva la petición de descalificación.

Mientras tanto, Rigby optó por tomar una licencia administrativa de la oficina del alguacil.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas