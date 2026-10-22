El alguacil del condado de Wasatch solicita un nuevo juez en el caso de obstrucción

Jared Rigby afirma que el juez del 3.er Distrito, Richard Mrazik, no puede presidir su juicio por obstrucción de la justicia porque el magistrado podría ser llamado como testigo.

Un gran jurado emitió una acusación formal contra el alguacil del condado de Wasatch en septiembre.

Rigby se ha declarado no culpable del delito grave de segundo grado por obstrucción y de hacer una declaración falsa por escrito, un delito menor de clase B.

Los documentos judiciales de Rigby señalan que la acusación lo culpa de escribir y enviar por correo una carta anónima a la Fiscalía del Condado de Summit para obstaculizar el proceso penal por asesinato contra Kouri Richins.

Parte del dilema para Rigby radica en que Mrazik también presidió el juicio de Richins.

Rigby sostiene que Mrazik tiene conocimiento de primera mano sobre hechos en los que el abogado del alguacil y los fiscales del condado de Summit no están de acuerdo.

El abogado defensor Blake Hamilton indicó que prevé "impugnar el cronograma y el contenido de las comunicaciones del Estado con el juez Mrazik sobre la carta anónima".

La carta contenía acusaciones sobre presuntas conductas indebidas pasadas por parte de Eric Mainord, un detective en el caso Richins. Parte del comportamiento alegado ocurrió hace más de una década, cuando Mainord trabajaba en el Departamento de Policía de Heber City.

Dado que el detective era un testigo potencial en el juicio por asesinato, los fiscales revelaron la existencia de la carta al equipo defensor de Richins y al juez Mrazik semanas antes del juicio de febrero.

Rigby sostiene que esa situación convierte a Mrazik en un testigo potencial.

Los jueces no pueden testificar en los casos que presiden, ni emitir comentarios públicos sobre los procesos a su cargo.

Rigby solicitó la descalificación del juez el lunes, y otro magistrado resolverá el asunto.

Richins, quien cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de su esposo ocurrido en 2022, también ha intentado retirar a Mrazik de su caso.

Richins afirma que Mrazik muestra parcialidad, pero su argumento ya fue rechazado anteriormente .

El alguacil del condado de Wasatch señala que no cree que Mrazik tenga un sesgo, prejuicio o conflicto de intereses real. Sin embargo, sostiene que el conocimiento del juez sobre ciertos hechos "podría hacer que una persona razonable cuestione su imparcialidad".

Una audiencia estaba programada para el 4 de noviembre para determinar si se hace pública más información de la acusación de Rigby. No obstante, Mrazik afirmó que no se tomarán más medidas hasta que se resuelva la petición de descalificación.

Mientras tanto, Rigby optó por tomar una licencia administrativa de la oficina del alguacil .

Artículo traducido por María Camperos.

